«كاف» يطالب حكومة بريطانيا بالسماح للاعبين الأفارقة بالانضمام للمنتخبات

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الحكومة البريطانية، بالسماح اللاعبين الأفارقة بأندية الدوري الإنجليزي، بالتواجد رفقة منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم، بعد إصدار رفض الحكومة البريطانية ذهاب أي لاعب دولي للتصفيات بسبب قيود فيروس كورونا. وهو القرار الذي يهدد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وجاء بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كالتالي: «لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل».

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