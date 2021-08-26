رئيس جنوب أفريقيا السابق يناشد المواطنين المساهمة في تكاليف محاكمته

دعا رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما المواطنين لدعمه بالتبرعات بينما يخوض سلسلة من المعارك القانونية بما في ذلك محاكمة فساد واسعة النطاق، وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، نشرت مؤسسة زوما تغريدة تطلب فيها من الشعب مد يد العون من أجل دفع الرسوم القانونية للزعيم السابق، ونقل تقرير «سي إن إن» أن التغريدة جاء فيها «نطلب بكل تواضع دعم التبرعات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لراعينا»، مع إرفاق رقم حساب مصرفي يمكن تقديم التبرعات عليه.

وأثارت المناشدة ردود فعل من مواطني جنوب إفريقيا، حيث تعهد بعض أنصار الرئيس السابق بالمساهمة، بينما انتقده آخرون لطلبه ذلك من المواطنين، حيث يرى البعض أن له معاش تقاعدي كبير يبلغ 2.5 مليون راند أي حوالي 170 ألف دولار، وجاء الطلب في نفس اليوم الذي أصدرت فيه هيئة الإحصاء جنوب إفريقيا أرقامًا تظهر أن البطالة في البلاد ارتفعت إلى 34.4%، وهي الأعلى في العالم.

15 عاما لازدراء المحكمة

ويقضي «زوما» حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرًا، بتهمة ازدراء المحكمة بعد تحدي أمر استدعاء للمثول أمام تحقيق في الفساد خلال فترة ولايته، وهو ينفي باستمرار المزاعم الموجهة ضده وشبه معاملته من قبل السلطات بالاعتقال في عهد الفصل العنصري دون محاكمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم نقل زوما إلى مستشفى حيث خضع لعمليات جراحية لمرض لم يتم الكشف عنه، ولا يزال يتلقى الرعاية في المستشفى، وتم تأجيل محاكمته بشأن الفساد إلى 9 سبتمبر المقبل.

أعمال عنف ونهب

وأدى اعتقال «زوما» في يوليو الماضي إلى حدوث أعمال نهب في جميع أنحاء البلاد، كما أدى لحدوث بعض أسوأ أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ سنوات، مما أسفر عن مقتل حوالي 70 شخصًا.

وكان زوما كان رئيسًا لجنوب إفريقيا في الفترة من 2009 إلى 2018، ثم أطيح به بعد العديد من فضائح الفساد رفيعة المستوى التي تشمل السماح لرجال أعمال لنهب موارد الدولة والتأثير على سياسة الحكومة.