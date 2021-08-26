البحوث الفلكية: منتصف الشتاء أفضل توقيت لرؤية نجم سهيل بالعين المجردة

قال الدكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن نجم سهيل يبتعد عن كوكب الأرض بمقدار 313 سنة ضوئية، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في الظهور بمجرد انتهاء فصل الصيف؛ حيث ستبدأ أشعة الشمس في التوجه جنوبًا من موضعها العمودي.

يمكن رؤيته بالعين المجردة

وأضاف غريب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن نجم سهيل ثاني ألمع نجم في السماء، حيث يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتكون أوضح في منتصف فصل الشتاء، وفي هذه الأيام يمكن أن يراه قاطنو شبه الجزيرة العربية.

البحث مستمر لإنشاء مرصد فلكي في أحد جبال سيناء بقطر 6.5 متر

وتابع الأستاذ بالمعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر رائدة في علم الفضاء، مشيرًا إلى أن المعهد تم إنشاؤه في عام 1903، كما يعتبر المرصد الموجود في منطقة القطامية من أكبر 5 مراصد على مستوى العالم، وجار البحث لإنشاء مرصد فلكي في أحد جبال سيناء بقطر 6.5 متر.

ووفق ما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن هذا النجم يعد من أكثر النجوم التي تلقى الاهتمام منذ سنوات طويلة، وبخاصة في الجزيرة العربية، بسبب تزامن ظهوره مع تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، وهو ما يتزامن أيضًا مع بداية قصر النهار بشكل تدريجي والشعور بالبرد بآخر الليل، كما أنه لا يؤثر على أحوال الطقس، مثل غيره من النجوم باستثناء الشمس، ويعتبر مجرد علامة فقط، ويتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال تجاه الاعتدال الخريفي.