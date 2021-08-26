«كورونا» يرجئ زيارة مجتمع الأعمال إلي ليبيا المشاركة في إعادة الإعمار

أرجأ انتشار فيروس كورونا زيارة مرتقبة كان من المخطط أن يقوم بها وفد من مجتمع الأعمال إلي ليبيا لبحث المشاركة في خطط إعادة الإعمار، إذ كان من المقرر أن يبدأ وفد مصري يضم ممثلين عن القطاع الخاص لزيارة وشيكة إلي ليبيا، لبحث المشاركة في عملية إعادة الإعمار، والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الأسبوع الماضي.

الصناعات الغذائية: مسئولون بارزين في المجتمعين الصناعي والتجاري

وقال أيمن قرة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الزيارة لم يجرى تحديد موعدها بعد، لكنها ستشمل مسئولين بارزين في المجتمعين الصناعي والتجاري يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن الزيارة كان مقررًا لها الأسبوع الماضي، إلا أنه جرى إرجاؤها بسبب الانتشار الملحوظ لفيروس كورونا في بعض البلدان، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الزيارة ستكون في القريب.

وأشار «قرة» إلى أن الهدف من إعداد تلك الزيارة، اللحاق بركب المشاركة في إعادة الإعمار، منوهًا بأن العديد من الدول تتسابق للحصول على حصة في المشروعات الليبية، وأعتقد أن مصر من أوائل الدول المؤهلة للمشاركة بقوة في هذه العملية، سواء عبر الجهود الحكومية أو قدرات القطاع الخاص المصري.

فرص كبيرة لقطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية

وتابع: «عملية إعادة الإعمار لا تفتح مجالا لقطاع مواد البناء والتشييد والمقاولات فحسب، وأن هناك فرص كبيرة لقطاعات أخرى في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، الذي تمتع بحصة جيدة في السوق الليبية في فترات سابقة»، مضيفًا أعتقد أن كثير من المشكلات المتعلقة بالاستقرار الأمني والسياسي والإجراءات المصرفية جرى حلها، ما يمثل فرصة كبيرة لنا يجب اقتناصها.

وترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، وفد رفيع المستوى، مكون من 11 وزيرًا، منهم البترول والإسكان والمرافق، والنقل، والتضامن، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والتعاون الدولي، والقوى العاملة، بجانب رئيس هيئة الاستثمار، إلي ليبيا.

وبحسب بيانات وزارة التجارة المصرية فإن حجم التبادل التجارى بين مصر وليبيا يدور حول مليار دولار، وفقا لإحصاءات 2019، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال العام 2018، منها 825 مليون دولار صادرات مصرية، ونحو 152 مليون دولار واردات من ليبيا.

مصدر: الوفد يضم ممثلين عن 7 غرف صناعية

وكشف مسئول بارز باتحاد الصناعات لـ«الوطن» أن الزيارة يجرى الإعداد لها منذ شهر تقريبًا، وأنه يجرى التنسيق والإعداد مع وزارة التجارة والصناعة في مصر من أجل الخروج بأفضل نتائج لصالح الاقتصادين المصري والليبي، وأشار المسئول – الذي فضل عدم الكشف عن اسمه – إلى أن الوفد الذي يجرى تحضيره يضم ممثلين عن 7 غرف صناعية باتحاد الصناعات يمثلون أغلب القطاعات الإنتاجية ضمن الزيارة.

وفي مايو الماضي ذكر وزير الإسكان عاصم الجزار، في تصريحات إعلامية أن هناك نحو 10 مشروعات يجرى دراستها لبدء إشراك الشركات المصرية في إعادة الإعمار.

وبحسب مسئول اتحاد الصناعات فإن الهدف الأساسي من الزيارة يتركز في تحديد القطاعات ذات الأولوية، التي يمكن للشركات المصرية العمل عليها مع الجانب الليبي، وفقا لخطة الحكومة الليبية بشأن إعادة الإعمار، موضحًا أن التعاون لا يقتصر على الجانب التجاري وتصدير المنتجات المصرية فقط، بل ضخ استثمارات وتصدير عمالة مصرية للعمل في مشروعات الإعمار التي ستشارك بها الشركات المصرية.

طاقات إنتاجية كبيرة تسمح بتصدير فوائض إلى ليبيا

وراهن سمير نعمان وكيل المجلس التصديري المصري لمواد البناء والصناعات المعدنية على التحركات نحو السوق الليبية كخطوة لزيادة نمو صادرات منتجات التشييد والبناء، موضحًا أن المصانع المصرية لديها طاقات إنتاجية كبيرة تسمح بتصدير فوائض إلي ليبيا، وأبدى تفاؤله بالتحركات الحكومية الأخيرة، معتبرا إياها ضمانًا وظهيرًا للقطاع الخاص المصري في الأراضي الليبية.

وأكد نعمان أن السوق الليبية مثلت في أوقات عديدة إحدى أهم وأبرز الأسواق لمنتجات مصرية بعينها، في مقدمتها الحديد والأسمنت، خاصة في ظل سهولة عمليات النقل البري وعدم وجود عوائق لوجيستية في حركة التجارة بين مصر وليبيا، في ظل الاستقرار الأمني الذي شهدته الأراضي الليبية مؤخرًا.