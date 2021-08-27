بمساعدة «ناسا».. عالمة مصرية تقود فريقًا دوليًا لاكتشاف مسار نهر النيل القديم

حصلت العالمة المصرية إيمان غنيم، الأستاذة بقسم علوم الأرض والمحيطات بجامعة الأمم المتحدة ومديرة مختبر الفضاء والاستشعار عن بعد للطائرات بدون طيار، على منحة تقدر بنحو 203874 دولارًا أمريكيًا لمدة ثلاث سنوات من مؤسسة العلوم الوطنية للكشف عن مسار نهر النيل وفروعه القديمة وفقا لموقع «جامعة نورث كارولينا» بالولايات المتحدة.

وتقود غنيم فريقًا متعدد التخصصات من الباحثين من جامعة ماكواري «أستراليا»، والمعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء «مصر»، وجامعة ممفيس لرسم خريطة لنظام مياه النيل للتطوير، وذلك باستخدام الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية والمسوحات الميدانية التاريخية والأثرية والجيومورفولوجية والجيوفيزيائية.

ويستخدم الفريق معدات جيوفيزيائية ورادارا متقدما وتكنولوجيا تصوير بالأقمار الصناعية بالأشعة تحت الحمراء من وكالة ناسا ومركز الفضاء الألماني ووكالة الفضاء الأوروبية لاختراق رمال الصحراء والكشف عن التضاريس الجوفية.

وقالت غنيم: إن اكتشاف النيل القديم والحصول على فكرة أكثر دقة عن المكان الذي كانت توجد فيه الحياة المصرية القديمة هو ما يمكن أن يحسن بشكل كبير تدابير الحفاظ على التراث الثقافي ويزيد من الوعي بهذه المواقع من أجل التخطيط للتنمية الحديثة.

بعثة في السودان

يشار إلى أن العالمة المصرية قادت رحلة استكشافية ميدانية في صحراء السودان بحثًا عن أنظمة صرف مدفونة في الرمال كجزء من منحة قدرها 75000 دولار من مؤسسة «ريتشارد لونسبري».

يذكر أن غنيم ولدت في مصر، وحصلت على البكالوريوس والماجستير في الجغرافيا الطبيعية من جامعة طنطا والدكتوراه من جامعة ساوثهامبتون، المملكة المتحدة وهي أستاذة حالياً في جامعة نورث كارولينا الأمريكية.

وفي عام 2018 حصلت على جائزة الأستاذية المتميزة في التدريس وجائزة التميز في التدريس من مجلس الأمناء، وهي أعلى تكريم تحصل عليه جامعة نورث كارولينا. كما تم تكريمها بجائزة مجلس محافظي «UNC 2021»، المرموقة للتميز في التدريس.