النيابة تتحفظ على شقيقين أصابا بعضهما في مشاجرة بسبب الميراث

وجهت نيابة مركز قليوب، تحت إشراف المستشار جمال حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بالتحفظ على شقيقين على ذمة التحقيق، في اتهامهما بإحداث إصابات بينهما في مشاجرة، بسبب خلافهما على الميراث بقرية طنان، بمركز قليوب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتعيين الحراسة اللازمة على المصابين لحين ورود التحريات.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، عن إصابة سائق بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالعضد الأيسر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه المصاب أيضا بجرح سطحي بالرقبة لخلافات بينهما حول الإرث.

بلاغ بمشاجرة في قرية طنان بين شقيقين

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال سائق مصاب بمناطق متفرقة بالجسم، إثر ادعاء نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه.

تفاصيل مشاجرة شقيقين بقليوب بسبب الميراث

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين «أحمد م س»، 40 سنة، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالعضد الأيسر، وطرف ثان، شقيقه، «طه م س» سائق، 37 سنة مصاب بجرح سطحي بالرقبة طوله 15 سم، ومقيمين بذات العنوان بقرية طنان بدائرة المركز.

وتبين أن بينهما خلافات بسبب الميراث، ونشبت بينهما خلافات ومشاجرة فتعدى كلاهما على الآخر، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بتعدي كليهما على الآخر، خلال مشادة كلامية بينهما، بسبب خلافات حول الميراث تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.