حسام حسني: التبغ المسخن ليس آمنا.. والسيجارة بها 3400 مادة كيميائية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن التدخين هو السبب الأساسي للسرطان، وضيق الشعب المزمن الذي يعاني منه بعض الأشخاص، وتليف الرئتين، وكل أنواع التدخين متساوية في الآثار الجانبية ولا يوجد نوع آمن فيه، وهو نوع من الإدمان، ولا يوجد دولة أو لجنة علمية أو طبية يمكنها أن تُقر التدخين.

السجائر الإلكترونية مضرة مثل العادية

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء الجمعة، أن السيجارة الإلكترونية ليست أفضل من السجائر العادية، وحتى التبغ المسخن أيضًا مضر، وبها مواد مسرطنة، وتؤدي إلى تليف الرئتين والسرطان، والتبغ المسخن ليس آمنًا بالمرة ومادة محظورة تمامًا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن هناك بعض الوسائل التي كانت بعض الجهات تعتمدها إلى حين الإقلاع عن التدخين، ولكن لا يجب أن يعتاد الإنسان على مادة أخرى بديلًا عن التدخين لأن هذا يعتبر تحولا من إدمان إلى إدمان، مشددًا على أن الشركات المصنعة للسجائر تدعي أن المادة المسببة للسرطان هي مادة القطران الموجودة في ورق السجائر الذي يشتعل مع التدخين، ولكن السيجارة بها 3400 مادة كيميائية.

أزمة فيروس كورونا

أما عن أزمة فيروس كورونا المستجد، فأشار إلى أن حدة الإصابة بمتحور دلتا لم تتغير، ولكن المريض يمكن أن يصيب سبعة أشخاص من المحيطين به، ويجب الانتباه إلى زيادة الأعداد، وفي مصر هناك بالفعل زيادة في الأعداد ولكن معظمها من الحالات البسيطة والمتوسطة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأنها طوق النجاة بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن التطعيم لا يحمي من الإصابة ولكنه يقلل من الأعراض الشديدة للإصابة، ولذلك يجب على من حصلوا على التطعيم أن ينتبهوا ويتبعوا الإجراءات الاحترازية.