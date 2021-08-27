بعد نشر «الوطن» قصته.. الحكومة تستجيب لحالة الطفل «محمد» مريض ضمور المخ

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لما نشرته «الوطن»، على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء 24 أغسطس الحالي، بعنوان: (ضمور المخ يدمر حياة الطفل «محمد».. وأسرته تصرخ: «محتاجين علاج ومعاش»)، كمناشدة من شقيقة الطفل محمد لمساعدة أسرتها في توفير دواء مناسب للطفل وتحمل مصاريف العلاج.

وتواصلت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء مع أسرة الطفل «محمد» من محافظة القاهرة، التي تعرضت لحادث منذ الصغر، بترت ذراعها اليسرى على أثرها، وأبلغت بإمكانية توفير طرف صناعي لها على نفقة الدولة.

وتحدثت أسماء شقيقة «محمد» لـ«الوطن» بنبرة صوت سعيدة معبرة عن فرحة أسرتها بتدخل مجلس الوزراء واستجابته لحالة شقيقها الأصغر، الذي كان يعاني المرض، «الحمدلله روحنا المستشفى الجامعي بالمعادي، وعمل الإشاعات اللازمة، ومستنيين القرار خلال أيام عشان العلاج على نفقة الدولة».

الطفل «محمد» يعاني من ضمور المخ.. وأسرته: نفسنا في علاج

الطفل محمد سامح، 12 عاما، يعاني من مرض ضمور في المخ منذ مولده، أجرى أكثر من عملية جراحية في قدمه وصلت لـ6 مرات، جعلت منه طفلا معتادا على مظهر المستشفيات وغرف العمليات والعنايات المركزة، ولكن مع تقدمه في العمر ومرور السنين، أصبح علاجه عبئًا على والديه، والدواء يتكلف آلاف الجنيهات، وهو ما وفرته له لجنة مجلس الوزراء.

يعمل والد «محمد» سائقا، ورزقه بسيط بالكاد يصرف على طعام وشراب الأسرة، أما تكاليف العلاج الباهظة والمستمرة فلا بد لها من مساعدة، «إحنا 4 إخوات أنا أكبرهم ومحمد آخر العنقود، ووالدي متكفل بيه في كل حاجة بس غصب عنه العلاج غالي عليه ومش قادر يجيبه».

لأكثر من مرة حاولت الأسرة أن تحصل على معاش ذوي إعاقة للطفل، ولكن في كل مرة تتعطل الأوراق، ولا تتم الإجراءات وتعاد الكرة مرات ومرات، ولكن دون نتيجة، «صرف معاش محمد أمر ضروري لينا، هو له حق كشخص مولود بإعاقة إنه يكون له معاش».