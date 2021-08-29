أحزاب: زيارة السيسي للعراق تؤكد على دور مصر الداعم للدول العربية

ثمن حزب «حماة الوطن» زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثانية، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر«الشراكة والتعاون»، لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء، بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

الدور المصري الإقليمي

وقال الحزب، في بيان، إن خطوات القيادة السياسية على المستوى الخارجي، تؤكد عودة الدور المصري على المستوى الإقليمي للصدارة مجددا في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد حزب حماة الوطن أنه داعم للقيادة السياسية في حراكها على المستويين الداخلي والخارجي، حيث بات واضحا للجميع حرص مصر على المشاركة الإيجابية حيال القضايا العربية، وأمن الدول العربية.

عودة العراق الشقيق

وأضاف الحزب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر «الشراكة والتعاون» تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي ولضمان أمنه واستقراره.

وأشار حزب «حماة الوطن»، إلى أن المشاركة تهدف إلى تقوية موقف العراق واستعادته لقوته الإقليمية والدولية، لاسيما بعد تخلصه من تنظيم داعش الإرهابي، الذي تسبب لسنوات في تراجع بغداد عن دوررها الإقليمي.

حزب الشعب الجمهوري

كما ثمن حزب الشعب الجمهوري، كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد اليوم، ومشاركته الفعالة في مؤتمر بغداد، التي حضرها العديد من الرؤساء والقادة.

وأوضح «الشعب الجمهوري»، في بيان، أن الزيارة تؤكد دور مصر الداعم للدول العربية الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد الحزب اعتزاز مصر شعبا وحكومة بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات.

وشدد الحزب، على أن ما يجمع القاهرة وبغداد أكبر من أي علاقات، فهي روابط وثيقة وتاريخية تجمع أبناء النيل والفرات، فضلًا عن تشابك حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ.

وجدد الحزب دعمه للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم الدول العربية الشقيقة وتحقيق استقرارها على كافة الأصعدة.