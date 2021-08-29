بعد زيادة الطلب.. شروط الحصول على قرض الاسكوتر من البنوك

مع تطور وسائل المواصلات وتعددها، أصبح البحث عن وسيلة مواصلات آمنة وسريعة، من بين أهم الأمور والمتطلبات اليومية بين الأشخاص، وبدأ التفكير في وسيلة مواصلات بديلة للسيارات والاتوبيسات الكبيرة التي تعتبر عاملا من عوامل التأخر والزحام في الشوارع، فكان الاتجاه للموتوسيكل أو الدراجة البخارية والمعروف مؤخراً بالـ«سكوتر».

وانتشرت في الفترة الأخيرة، أنواع كثيرة من الـ«سكوتر»، والذي أصبح وسيلة نقل يعتمد عليها الشباب والبنات، بالإضافة إلى شركات النقل التي أدخلته ضمن خدماتها، ويتميز بأنه متاح بأسعار رخيصة وفقا للنوع، وكذلك لا يحتاج إلى مساحة مثل السيارة سواء أثناء السير أو الركنة.

وفي ظل زيادة الطلب على الـ«سكوتر»، وانتشارة في الفترة الأخيرة، أصبح هناك تنافس بين البنوك المصرية في منح العملاء قرض تمويل «سكوتر» بتسهيلات في السداد.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز البنوك التي تقوم بمنح عملائها قروضاً لشراء سكوتر على فترات سداد طويلة:

قرض تمويل سكوتر من بنك مصر

يمنح بنك مصر العملاء قرض تمويل الدراجة البخارية «الاسكوتر والموتوسيكل» بشروط وضوابط محددة، على أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما وبحد أقصى 65 عامًا أو سن المعاش أيهما أقرب.

وفيما يتعلق بقيمة القرض، فقد حدد البنك الحد الأقصى لقيمة القرض على أن تكون 400 ألف جنيه، ومدة تمويل تصل إلى 84 شهر، فيما تصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمه السكوتر.

مميزات قرض بنك مصر

يتميز هذا القرض الخاص بتمويل شراء دراجة بخارية بعدة مميزات، بدون حظر بيع وبدون تأمين، يتم منح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، ويمكن ترخيص السكوتر باسم طرف ثالث،

المستندات المطلوبة

تتمثل المستندات المطلوبة: (صورة بطاقة الرقم القومي السارية، أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء –مياه –تليفون)، عرض سعر السكوتر)

ويمنح قرض الدراجة البخارية ​للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية بمعدل عائد تنافسي: (الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري، الموظفين بموجب إثبات الدخل، أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب).

قرض تمويل سكوتر من QNB الأهلي

يقدم بنك «QNB الأهلي»، لعملائه العديد من الخدمات المالية للاستفادة منها في الحصول على عوائد مادية أو اقتناء أشياء من بين الاحتياجات الأساسية لهم، ومن بين هذه الخدمات قرض الحصول على الدراجة البخارية «الموتوسيكل».

مميزات القرض

ويتميز قرض الدراجة البخارية « الاسكتور والموتوسيكل" الخاص بالبنك، أنه لا يوجد حظر بيع على الدراجة، وسعر عائد تنافسي، تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض، تأمين إختياري على الدراجة البخارية.

قيمة التمويل

وفيما يخص قيمة التمويل تصل إلى 100% من قيمة الدراجة البخارية، بالإضافة إلى اختيارات مختلفة للتقسيط لتناسب احتياجات العملاء، وخصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

مدة سداد القرض

تصل مده سداد القرض إلى 60 شهراً، وقيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه، ومتاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، متاحة لجميع أنواع الدراجات (بخارية أو كهربائية).