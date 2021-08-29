إصابة عناصر من الأمن اللبناني خلال مطاردة 6 سجناء هاربين شرقي البلاد

أصيب عدد من عناصر قوى الأمن اللبناني مساء أمس السبت، خلال مطاردتهم 6 سجناء فروا من مركز شرطة «ضهر البيدر» شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، في وقت سابق، إلى فرار 6 سجناء بينهم سوري ولبناني وفلسطيني من مركز الشرطة، موضحة أن عددا من عناصر القوى الأمنية أصيبوا بجروح ورضوض مختلفة خلال مطاردتهم السجناء الفارين في الأحراج المجاورة لمركز الشرطة.

من جانبها، ألقت القوى الأمنية، القبض على 4 مساجين كانوا قد فروا من مركز الشرطة، بعدما مطاردتهم في الأحراش القريبة، وهم 3 سوريين ولبناني.

إصابة 5 أشخاص في مواجهات بين عدد من الشباب وأصحاب محطة وقود جنوب لبنان

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص في مواجهة بالأيدي تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية، بين عدد من الشباب وأصحاب محطة وقود في بلدة العباسية جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أغلقت القوى الأمنية، المحطة بالشمع الأحمر بأمر من النيابة العامة، فيما فرضت قوات الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنعت الاقتراب منها.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية، أمس السبت، نقلا عن أصحاب المحطة، إن مجموعة من الشباب في «بلدة العباسية» اقتحموا المحطة وأجبروا العمال على فتحها وتعبئة البنزين بالقوة.

كما اتهم أصحاب المحطة، الشباب بالاعتداء على العاملين فيها وإطلاق الرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عامل في المحطة.

​وقطع أهالي العباسية، الطريق العام بمكعبات الإسمنت والحجارة وبالسيارات، اعتراضًا على إصابة 5 من أبنائهم، جراء إطلاق النار.