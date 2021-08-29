هوليوود تتذكر تشادويك بوسمان في ذكرى وفاته الأولى: لا تزال معنا

في الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم الأمريكي تشادويك بوسمان، أمس، توجه العديد من أصدقائه والمتعاونين والمعجبين به إلى منصات التواصل الاجتماعي لتكريمه والحديث عن أعماله.

نشرت الممثلة لوبيتا نيونجو، التي لعبت دور البطولة أمام تشادويك بوسمان في فيلم «Black Panther»، صورة تجمعهما معًا عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «لم أكن أعرف أنَّه يمكنني أن أفتقد ضحكته وصمته بنفس القدر»، وتابعت: «بعد عام واحد على وفاته لا تزال ذكرى بوسمان حية في داخلي»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وأعادت جين لينش نشر تغريدة لوبيتا نيونجو، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة إنَّ موت بوسمان المفاجئ لا يزال «يحير العقل»، بينما قال مايكل بي جوردان إنَّ النجم الراحل «لا يزال معنا».

«مارفل» تكرم تشادويك بوسمان في ذكرى وفاته: «ملهمنا وملكنا»

أما النجم الأمريكي مارك روفالو، نشر صورة للممثل الراحل، يستغرب من مرور الوقت سريعا منذ وفاته، قائلًا: «لا أصدق كيف مر الوقت بتلك السرعة.. أفكر فيك اليوم»، كما نشرت الصفحة الرسمية لعالم «مارفل» السينمائي صورة «بوسمان»، مصحوبة بتعليق: «تكريم صديقنا وملهمنا وملكنا تشادويك بوسمان».

ونشرت الممثلة فيولا ديفيس التي لعبت دور البطولة في آخر أفلام تشادويك بوسمان «Ma Rainey’s Black Bottom»، صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»، «في هذا اليوم من العام الماضي تركت هذه الأرض.. نحن نفتقدك بشدة».

سرطان القولون ينهي حياة تشادويك بوسمان في 2020

توفي تشادويك بوسمان بسرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا في 28 أغسطس 2020، وكانت وفاته بمثابة صدمة للجميع تقريبًا، رغم أنَّه تمّ تشخيص حالته في عام 2016، لكنه أبقى مرضه سراً واستمر في العمل، فقط عائلته ومجموعة صغيرة من الآخرين كانوا على دراية بخضوعه للعمليات الجراحية والعلاج الكيميائي، رغم الطبيعة الجسدية والمجهود الحركي الذي كانت تحتاجه أدواره الأخيرة، حتى ريان كوجلر مخرج فيلم «Black Panther» وسبايك لي مخرج «Da 5 Bloods» قالا علنًا إنهما تفاجآ تمامًا بالأخبار.