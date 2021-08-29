كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة الوادي الجديد.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

تعد جامعة الوادي الجديد من الجامعات المصرية الحكومية، ومقرها الواحات بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وفي 3 سبتمبر 2019، قرر رئيس الوزراء، تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة الوادي الجديد، على أن يتم إلغاء فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، وشهدت تطورا جديدا في 31 يناير من العام الماضي، بموافقة وزارة التعليم العالي بإنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد مقر ديوان عام المحافظة القديم، وستبدأ الدراسة فيها العام الحالي، ويتم إنشاء عدد من الكليات بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات للمباني الجديدة بها ويرأس الجامعة الدكتور، عاطف أبو الوفا، هو أول رئيس لجامعة الوادي الجديد

كليات جامعة الوادي الجديد

وبحسب البيانات الرسمية للجامعة تضم جامعة الوادي الجديد، 6 كليات وهي: كلية الطب البشري، كلية التمريض، كلية هندسة التعدين، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الصيدلة، وجارٍ الانتهاء من إدخال كلية العلوم بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز كل المباني المتعلقة بالكلية.

مصاريف كليات جامعة الوادي الجديد

تعد المصاريف في كليات جامعة الوادي الجديد مثل باقي الجامعات المصرية الحكومية، حيث أقصى حد للمصاريف 750 جنيها للطالب.

جامعة الوادي الجديد.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

بعد إعلان تنسيق الجامعات للمراحل الثلاثة 2021، وتظهر ترشيحات للطلاب لكلياتهم بشكل نهائي يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني الذي نسق عليه والتوجه إلى الكلية التي رشح إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، ومعه الأوراق التالية المطلوبة وهي:

- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أن يكون موضح فيها كل بيانات الطالب، والقيام بتصويرها صورتين واضحتين.

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر وتصويرها 5 صور واضحة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وتصويرها 4 مرات.

- شهادة التفوق الرياضي «الحاصلون على حوافز رياضية فقط».

- نموذج 2 جند و6 جند للطلاب الذكور يتم جلبه من مكتب التجنيد التابع له الطالب.