تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 2021.. تقبل الطلاب العرب والأجانب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، ومنها تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021، كما اعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021

حتى الآن لم تعلن كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021- 2022، ولكن يوجد 3 أنظمة للمصروفات للطلاب المصريين وحاملي الشهادة المعادلة السوريين والوافدين من الدول العربية والأجنبية وفقا للوائح الجامعة والكلية.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها لعام 2021 إلى 367 درجة للحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.

عنوان كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها

وتقع كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها في مقر مجمع كليات جامعة بنها الجديدة، بأرض الجامعة، في كفرسعد بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الطب البشري جامعة بنها

وحددت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 10 صورة شخصية حديثة.

- 2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

- دوسيه وحافظة أوراق.