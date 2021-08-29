رئيس جامعة حلوان يعلن تقديم منح لطلاب جنوب سيناء والمتفوقين

قال الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا للتنسيق، رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة سيناقش غدًا تقديم 10 منح لطلاب جنوب سيناء، وللطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، موضحًا أنه يجرى تخصيص منح لدولة جنوب السودان.

اللجنة العليا للتنسيق: الانخفاض في التنسيق بلغ 14%

وأضاف «نجم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن الانخفاض في الحد الأدنى للالتحاق بالكليات في المرحلة الأولى شيء طبيعي، بسبب انخفاض المجاميع في الثانوية العامة، موضحًا أن «الانخفاض قُدر بـ10% و12% و14% في عدد من الكليات وليس 2%، وهو أمر يجب أن يطمئن الناس».

التنسيق عرض وطلب

وتابع: «الأمر عبارة عن عرض وطلب، والكليات تسوق لبرامجها قبل ظهور نتيجة الثانوية في المعارض التعليمية والصحف ومواقع الإنترنت بأكثر من طريقة وأداة تسويقية، وبعض هذه البرامج استطاعت أن تسوق نفسها بنفسها إذ بنت سمعتها على مدار أكثر من 10 سنوات».

وأوضح عضو اللجنة العليا للتنسيق، رئيس جامعة حلوان، أن «كلية الفنون التطبيقية منتجة وخريجوها لا يعانون من أي مشكلة على مستوى التوظيف بعد التخرج»، مشيرًا إلى أن الكليات المصرية شهدت تطورًا كبيرًا، فكلية الحاسبات والمعلومات جرى تغيير مسماها وبرامجها إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إدراكًا لأهمية الرقمنة والتحول الرقمي الذي تعيشه البلاد.

وأشار إلى أن الجامعة بها أعرق كليتين للتربية الرياضية في الشرق الأوسط، ويرجع تاريخهما إلى عام 1937، مضيفًا أن الجامعة تعمل على رعاية الطالبين الموهوبين رياضيًا لصقل مهاراتهم الرياضية والعلمية.