ضبط مدير فرع لشركة تجارة الجملة تصرف في 4 أطنان سكر تمويني

تمكنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، من ضبط مدير فرع تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بلطيم، لاستيلائه علي المال العام المدعم، وتصرفه في 4 أطنان سكر تمويني بعهدته في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات إلي المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد بقيام مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بلطيم، بالتصرف في كميات السكر التمويني بالسوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تشكيل حملة تموينية لاستهداف فرع الشركة ببلطيم

ووجه على الفور إلى تشكيل حملة تموينية تحت إشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع إدارة تموين بلطيم، لاستهداف فرع الشركة ببلطيم.

وقامت حملة بمداهمة الفرع، وبفحص ومطابقة الرصيد الدفتري والفعلي، تبين أن مدير الفرع قام بالتصرف في كمية 4 أطنان و446 كجم سكر تمويني مدعم، وبيعها لحسابه في السوق السوداء، محققًا أرباح غير مشروعة من وراء البيع.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19348 لسنة2021 جنح مركز شرطة البرلس، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط بؤرة لتجهيز وتعبئة السلع المغشوشة بدائرة مركز سيدي سالم

وفي وقت سابق، جرى ضبط بؤرة لتجهيز وتعبئة السلع المغشوشة بدائرة مركز سيدي سالم، واستخدام أصحابها علامات تجارية مشهورة ومملوكة للغير لترويج منتجاتهم، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضمن حملاتها المستمرة لمواجهة الغش التجارى وضبط الأسواق للتأكد من جودة السلع وسلامتها .