تشكيل فريق بحث جنائي بالغربية لملاحقة خاطفي طفل المحلة الكبرى

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم الإثنين، أن المديرية دفعت بفرق بحث جنائي مدعومة بضباط من فرع الأمن العام بوسط الدلتا بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، لمطاردة مرتكبي واقعة خطف الطفل زياد الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات .

مسئول أمني بالغربية:الدفع بفريق بحث جنائي مدعوم بضباط من فرع الأمن العام

وأضاف المسئول الأمني أنه تم اتباع إجراءات خاصة مع أسرة الطفل المختطف وفحص علاقاتهم مع جيرانهم وأقاربهم للتأكد من وجود خلافات شخصية من عدمه، وكشف مسئول أمني بمديرية أمن الغربية أن ضباط المباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف طفل علي أيدي مجهولين.

تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة في واقعة اختطاف طفل

وتابع مسئول أمني أن مجهولين خطفا الطفل «زياد أحمد البحيري»، من والدته بالطريق الدائرى وتبين أن رقم السيارة «دوق ١٢٦٤»، سارت بطريق قرى «الدواخلية، الجابرية، العامرية، السجاعية»، وتبين أن لوحاتها مسروقة وفقا لمحاضر شرطية، وتم نشر أوصاف الطفل المختطف لتوزيعها علي كافة فرق البحث الجنائي للضبط المتهمين الهاربين الثلاثه من مرتكبي الواقعة تزامنا مع

وكان محل تجاري بطريق الدائري بطريق «المحلة - المنصورة»، بنطاق محافظة الغربية شهد واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره على يد مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور ومقطع فيديو لإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة.

جهود أمنية لضبط الجناة وإعادة الطفل سالما للأحضان الأسرة

وانتقل الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان واقعة خطف الطفل، وكشف شهود عيان قيام ثلاثة ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين .