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«الصحة العالمية» تطالب بتلقيح المعلمين ضد «كورونا»

مسيرة مناهضة للتطعيم ضد الفيروس بـ«أثينا»

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 محمد البلاسى
10:15 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
مسيرة مناهضة للتطعيم ضد «كورونا» فى اليونان

مسيرة مناهضة للتطعيم ضد «كورونا» فى اليونان

دعت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف، إلى منح الأولوية فى التحصين ضد وباء «كوفيد-19» للمدرسين والموظفين العاملين فى المدارس، وقالت المنظمتان الأمميتان إن على المدرسين وموظفى المدارس أن يكونوا ضمن المجموعات التى تُمنح الأولوية فى عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك لتمكين المدارس فى أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة. وجاء فى بيان مشترك صدر عن منظمتى الصحة العالمية واليونيسف أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء «تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفى المدارس لقاح فيروس كورونا، على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية.

وفى اليونان، اندلعت اشتباكات فى العاصمة اليونانية، أثينا، بين الشرطة وعدد من المشاركين فى مسيرة مناهضة للتطعيم ضد «كوفيد-19»، ووفق تقديرات الشرطة، بلغت أعداد المشاركين فى التجمع الذى احتشد بساحة سانتاجما بوسط المدينة، ما يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف، وذكرت السلطات فى نيوزيلندا أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من كورونا، وقالت وزارة الصحة فى بيان إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات «كوفيد-19» اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذى يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

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