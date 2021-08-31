إلهام عبد البديع بين مصر وأمريكا لتصوير «هانوفيل» و«family house»

تعيش الفنانة إلهام عبد البديع حالة من النشاط الفني حاليا، حيث تجرى تصوير فيلمين أحدهما داخل مصر بعنوان «هانوفيل»، والآخر في الخارج «أمريكا»، ويحمل اسم «family house».

وقالت الفنانة إلهام عبد البديع، إن فيلم «هانوفيل»، يعد تجربة جديدة بالنسبة لها حيث تدور أحداثه في إطار «أعمال الرعب».

إلهام عبد البديع تكشف تفاصيل فيلمها الجديد

وأضافت عبد البديع لـ«الوطن»، «أن الفيلم تدور أحداثه حول عائلة حيث أعيش أنا وزوجى في بيت، وفجأة البيت بتحصل فيه حاجات مش طبيعية (مسكون)»، معربة عن تلقيها لعدد من الأعمال خلال الفترة الماضية: «في الفترة اللي فاتت اتعرض عليا أفلام كتير، ولكن فضلت فيلم هانوفيل»، موضحة أشارك أيضا في فيلم آخر ولكنه في الخارج وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والعمل يحمل اسم «family house».

من أعمال الفنانة إلهام عبد البديع

يذكر أن الفنانة الهام عبد البديع، قدمت عدد كبير من الأعمال السنيمائية منها فيلم «كازانوفا»، في عام 2019، إخراج أسامة فاضل، وتأليف هيثم وحيد، مع العديد من النجوم مثل ايساف، راندا البحيري، مصطفي هريدي، الهام مجدي، و«أهواك»، في عام 2015، من إخراج محمد سامي، حيث شارك فى هذا الفيلم العديد من الفنانين منهم تامر حسني، غادة عادل، انتصار، محمود حميدة.

وشاركت في فيلم «يوم مالوش لازمة»، عام 2015، من إخراج أحمد الجندي، وتأليف عمر طاهر، من بطولة: محمد هنيدي، روبي، ريهام حجاج، محمد ممدوح، و«نظرية عمتي» عام 2013، إخراج أكرم فريد، وتأليف عمر طاهر، ويضم الفنانين «حسن الرداد، حورية فرغلي، لبلبه، حسن حسني، يوسف عيد، وإيناس كامل».

كما شاركت الفنانة الشابة أيضا في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل «أهو ده اللي صار»، عام 2019، إخراج حاتم علي، وتأليف عبد الرحيم كمال، و«طاقة القدر» في عام 2017، من إخراج محمد مصطفي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.