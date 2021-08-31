شحن في 28 دقيقة.. مزايا أحدث هواتف «أوبو» الجديدة

أعلنت شركة «أوبو» اليوم إطلاق أحدث إصدار لسلسلة Reno OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G في مصر، ويتضمن هاتف OPPO Reno6 كاميرا خلفية رباعية تدعم الذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي أمامية 44 ميجا بيكسل، بينما يتضمن هاتف OPPO Reno6 5G كاميرا خلفية ثلاثية بالذكاء الاصطناعي بجودة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي أمامية 32 ميجا بيكسل، ويتضمن هاتف OPPO Reno6 5G مستشعر حرارة اللون المخصص لالتقاط الألوان بشكل أكثر.

تستعرض «الوطن» أبرز مزايا الهاتف الجديد:

1- الشاحن السريع بقوة 50 واط وبطارية طويلة المدى سعة 4310 مللي أمبير، يمكن شحن هاتف OPPO Reno6 بنسبة 100% في خلال 45 دقيقة، بينما يمكن شحن Reno6 5G حتى 100% في 28 دقيقة، ويتيح لك الاستخدام طوال اليوم حتى مع بطارية منخفضة للغاية، مع بطارية 4300 مللي أمبير وشاحن SuperVOOC 2.0. 65 واط.

2- يقدم كل من OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G للمستخدمين ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت إلى جانب تكنولوجيا توسعة ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة التي قامت OPPO بتطويرها ذاتياً، ما يعني أن المساحة الأصلية 8 جيجا بايت يمكن دعمها بمساحة إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي 2/3/5 جيجابايت إذا نفدت مساحة ذاكرة القراءة فقط.

الطرح أون لاين في مصر حتى 4 سبتمبر

3- على واجهة هاتفي OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G، تتواجد شاشة أموليد 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هيرتز ومعدل تعيين اللمس 180 هيرتز، كذلك هاتف OPPO Reno6 5G يحتوي على مستشعر الضوء 360 درجة بفضل مستشعرين اثنين، ما يحسن من دقة الضبط الآلي للسطوع، لتصبح تجربة المشاهدة أكثر راحة أينما كنت.

4- يتوفر OPPO Reno6 في لونين: أورورا والأسود النجمي، كلا الطرازين سيكون متوفراً للبيع، في السوق المصري بنسختين هما OPPO Reno6 وOPPO Reno6 5G، بدءا من 7 سبتمبر، و سيتاح الطلب المسبق أون لاين على الهاتفين من 31 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.