الوطنية للصحافة تعلن عن مسابقة في 5 فروع.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة إطلاق مسابقة في 5 فروع تشمل من هم داخل مجال الصحافة أو خارجه، وتنتهي بفوز 15 متسابقا بواقع 3 فائزين لكل فرع، وذلك بدءا من غد الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة آخر الشهر والاحتفال بالفائزين في أكتوبر.

مسابقة الهيئة الوطنية للصحافة

وبخصوص مسابقة الهيئة الوطنية للصحافة فقد أعلنت الهيئة في بيان لها منذ قليل موافقة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد في الفروع التالية:

1- فن الكاريكاتير.

2- المقال الساخر.

3- مقال الرأي المتنوع.

4- المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآني.

5- المقال التحليلي لحدث أو قضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.

شروط مسابقة الوطنية للصحافة

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة إن شروط المسابقة تتضمن أن يكون اختيار الموضوع جزء أساسي في التحكيم بالمسابقة علما بأن المسابقة مفتوحة لكل المبدعين سواء من هم في الصحافة أو خارجها.

وتابعت الهيئة «وهذا على أن يكون الاختيار للمتسابقين خمسة عشر فائزا، بواقع ثلاثة بكل تخصص مما سبق ذكره، على أن تشمل الجائزة الأولي عشرة آلاف جنيها والثانية 7000 جنيها والثالثة 5000 جنيها لكل فائز، وتبدأ المسابقة في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر ولن ينظر لأي عمل يصل بعد هذا التاريخ.

وشددت الهيئة على أن يتم تسليم عدد 3 نسخ من العمل المقدم في ظرف مغلق مدون عليه اسم المتسابق والمسابقة، لمكتب الاستعلامات بمقر الهيئة الوطنية للصحافة الكائن في 4/6 ش عبد القادر حمزة – جاردن سيتي، وبعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم، سيتم إعلان نتيجة الفائزين في أخر سبتمبر وحفل التكريم سيكون في أكتوبر مواكبًا لاحتفال انتصار جيشنا العظيم في حرب أكتوبر.