طرق التخلص من الزيت المستعمل.. «اكسبي هدايا وحافظي على البيئة»

بمجرد أن تنتهي ربات المنازل من إعداد الطعام تسكب الزيت المستعمل في الحوض دون أن تدرك ما يمكن أن يسببه ذلك من أضرار على المياه، حيث تتحمل الدولة كثيرا للتخلص من آثاره السلبية في المياه، لذا وضعت وزارة البيئة حلولا للقضاء على هذه الممارسات.

وأطلقت وزارة البيئة مبادرة بالتعاون مع عدد من المبادرات العاملة في مجال البيئة وشركات الزيوت مبادرة لتشجيع ربات المنازل للتخلص بطريقة آمنة من زيوت القلي بالمنزل مقابل الحصول على حوافز تشجيعية.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه يمكن للأشخاص التخلص من زيت الطعام المستعمل مقابل الحصول على زيت جديد أو أموال أو هدايا أخرى كحوافز تشجيعية.

خطوات استبدال الزيت المستعمل

على ربة المنزل تصفية الزيت المستخدم من حين لآخر والاحتفاظ به لحين تجميع من 5 إلى 10 لترات.

-وبعد تجميع الزيوت يمكن الاتصال بالخط الساخن 19481، حيث ترسل مبادرة «Green Pan» مندوبيها لاستلام الزيت المستعمل من البيوت التي تتواصل معهم.

-يتم تسليم ربة المنزل هدية كحافز لها للاستمرار في التجميع والمساهمة في إعادة التدوير.

كما تقدم شركة بترومودرن خدمة مجانية آمنة للتخلص من زيت الطهي المستعمل، حيث تستخدمه في تصنيع وقود حيوي، وبالتالي تقلل من استخدام السولار الذي ينتج عنه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث البيئة بدوره.

أضرار إلقاء الزيت المستعمل في الحوض أو دورات المياه

الزيت المستعمل من أكثر الأشياء التي تسد مواسير الصرف لأنه يطفو ويتجمع ونتيجة لزوجته العالية يتسبب في بطء تصريف المواسير، إلى جانب أنه يكون «مصيدة» لأغلب المواد الصلبة العالقة وبخاصة المناديل، فيكوِّن بذلك كتلا ضخمة.

كما أن الزيت المستعمل يمثل ضغطا كبيرا على معالجة الصرف الصحي لأنه حمل عضوي غير قابل للتحلل السريع بيولوجيا، وبالتالي عملية تنقية مياه الصرف تكون أعقد وأكثر تكلفة وضررا بالبيئة.