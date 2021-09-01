أزمة الوصاية مستمرة.. محامي بريتني سبيرز يتهم والدها بالابتزاز

تستمر أزمة الوصاية بين النجمة الأمريكية بريتني سبيرز ووالدها جيمي سبيرز، وذلك بعد ما اتهمه محامي الابنة بمحاولة «ابتزازها»، وطلب 2 مليون دولار مقابل التنازل عن الوصاية عليها.

ويحاول ماثيو روزينجارت، محامي بريتني سبيرز، منذ يوليو الماضي، إبعاد جيمي سبيرز عن الوصاية على ابنته البالغة من العمر 39 عاما، وهو الوضع الذي يسمح له بالسيطرة على شؤونها المالية.

وفي أغسطس الماضي، اعتبر «جيمي» أنه سيكون من الأفضل له التنحي عن الوصاية، قائلا: إنه لا يريد شجارًا علنيًا مع ابنته، ومع ذلك، لم يقدم جدولا زمنيا لاستقالته، وبدا أنه يفتح الباب أمام حل تفاوضي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

محامي بريتني سبيرز: والد النجمة الأمريكية ملزم بالتنحي عن الوصاية دون شروط

وأوضح روزينجارت، أن جيمي سبيرز يسعى إلى استخدام نفوذه لإجبار ابنته على دفع 1.3 مليون دولار من أتعاب المحاماة، و500 ألف دولار لشركة «سبيرز» الإدارية، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية للوالد نفسه، مشيرا إلى أن ليس لديه مصلحة في التفاوض بشأن رحيل الأب، ويتطلع بدلاً من ذلك إلى القاضية بريندا بيني لتأمر بإقالته في جلسة المحكمة التالية، المقرر لها 29 سبتمبر الجاري.

وكتب ماثيو: «لم يعد الوضع الراهن مقبولا، ولن تبتز بريتني سبيرز»، متابعا: «محاولة السيد سبيرز الصارخة لمقايضة التنحي عن الوصاية في مقابل ما يقرب من 2 مليون دولار من المدفوعات، بالإضافة إلى الملايين التي تقاضاها السيد سبيرز وشركاؤه بالفعل من ممتلكات السيدة سبيرز، ليست بداية».

وأضاف محامي بريتني سبيرز: «السيد سبيرز ملزم بالتنحي دون شرط ودون السعي لانتزاع أي شيء آخر من ابنته».

وكان روزنجارت قد اتهم في وقت سابق جيمي سبيرز بالبحث عن الثروة على حساب تركة ابنته، و«تبديد» ثروتها، ونفى ارتكاب أي مخالفات، ودافع عن طريقة تعامله مع شؤونها المالية، وقد طلب من المحكمة تعيين محاسب ليحل محل والد سبيرز كوصي على ممتلكاتها.

برتني سبيرز 13 عاما تحت وصاية والدها

ودخلت النجمة الأمريكية تحت وصاية والدها بأمر من المحكمة في 2008، وذلك بعد حالة الانهيار العلني التي حدثت لها، وأدت إلى دخولها مصحة لإعادة التأهيل النفسي، فضلا عن حديث حول صحتها العقلية ومدى قدرتها على إدارة حياتها، ومنذ ذلك الوقت تعجز «سبيرز» على التحكم في حياتها.