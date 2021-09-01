براتب 25 ألف جنيه.. سفارة بريطانيا تدعو المصريين لمنحة دراسية مجانية

دعت السفارة البريطانية في القاهرة الطلاب المصريين الى التقديم في منح «تشيفننج» الدراسية الممولة بالكامل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية والمنظمات الشريكة ما يسمح للدارسين التركيز على تحقيق أهدافهم المهنية والاستمتاع بالتجربة، «وفقا للموقع الرسمى للسفارة».

وبالدخول على الموقع، تبين أن باب التقديم لمنح «تشيفنينج»، للعام الدراسي 2022/2023 مفتوح حاليا لخريجي الجامعات وكل الفئات العمرية لمتحدثى اللغة الإنجليزية، كما يظهر الموقع أن المنضمين إلى هذه المنحة سيكونوا ضمن 50 ألف خريج عالمي انخرطوا في هذه المنحة، وأن التسجيل متاح حتى يوم 2 نوفمبر 2021، حيث سيحصل المقبولين على إخطار.

راتب شهري

وأفاد موقع السفارة بأنه يجب على المتقدمين للمنحة تقديم مستنداتهم التعليمية والمراجع وعرض واختيار إحدى جامعات المملكة المتحدة، موضحا «تغطي المنحة كامل الرسوم الجامعية، وتوفر راتب شهري يتراوح من مبلغ 25 ألف جنيه مصري أو 1160 جنيه إسترليني في الشهر للطلبة خارج مدينة لندن إلى مبلغ 1360 جنيه إسترليني للطلبة المقيمين في لندن وفق بيانات عام 2020.

وذكرت السفارة في دعوتها: «عند الانتهاء من الدراسة، يغادر الدارسون المملكة المتحدة مجهزين بالمعرفة وشبكه كبيرة من العلاقات التي تساعدهم على تحقيق اهدافهم».

وعرضت السفارة البريطانية نموذجا للمصريين، وهي حبيبية حلمي التي قالت: إنها درست درجة الماجستير في الإدارة في جامعة بريستول في 2016-2017 وهي حاليًا رائدة الابتكار في البنك العربي.

وأضافت حلمى: «ما قدمته لي تشيفنينج هي واحدة من أكثر التجارب إمتاعًا وإثارة في حياتي، لا يتعلق الأمر بالأكاديميين والنمو المهني فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتنمية الشخصية ورحلة اكتشاف الذات التي تمضيها دون أن تدري، تذهب في هذه الرحلة وتتوقع شيئًا واحدًا ولكن تعود برواية شخصية مختلفة جدًا ولكنها أكثر واقعية ومرضية».