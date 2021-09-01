في ذكرى ميلاده الـ86.. 5 أفلام جمعت بين إيهاب نافع وماجدة

86 عامًا تمر اليوم على ميلاد الفنان إيهاب نافع، باعتباره من مواليد الأول من شهر سبتمبر عام 1935، والذي عمل طيارًا حربيًا عقب تخرجه من كلية الطيران الجوي، وبسبب وسامته والكاريزما الخاصة به انطلق بسهولة إلى عالم الفن والشهرة.

20 فيلما رصيد إيهاب نافع مع السينما

ورغم ما حققه من شهرة فنية في ستينيات القرن الماضي، إلا أن إيهاب نافع، لم يجلس طويلًا على عرش النجومية، ولم يقدم سوى عددا قليلا من الأفلام التي لم تتجاوز الـ 20، بدأها عام 1963 بفيلم «الحقيقة العارية» وانتهت عام 1993 بفيلم «لصوص خمس نجوم»، وانقطع عن الفن حتى رحيله يوم 30 ديسمبر عام 2006.

5 أفلام جمعت بين إيهاب نافع وماجدة

قصة حب قوية جمعت بين الفنانة ماجدة وإيهاب نافع، تم تتويجها بالزواج وأثمرت عن إنجاب ابنتهما غادة نافع، ولكن أسوة بكثير من الزيجات التي تحدث في الوسط الفني وقع الانفصال بين النجمين.

ومع الفنانة ماجدة قدم إيهاب نافع نحو 5 أفلام، ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

الحقيقة العارية

عام 1963 كانت الانطلاقة الأولى للفنان إيهاب نافع على شاشة السينما من خلال فيلم «الحقيقة العارية» مع الفنانة ماجدة، من إخراج عاطف سالم، سيناريو وحوار محمد عثمان ووجيه نجيب، بطولة عبدالمنعم إبراهيم، سهام فتحي.

هجرة الرسول

عام 1964 قدم الفنان إيهاب نافع، ثاني أعماله السينمائية مع الفنانة ماجدة أيضًا، من خلال فيلم «الهجرة إلى الرسول» للمخرج إبراهيم عمارة، تأليف حسين حلمي المهندس وعبدالمنعم شميس، بطولة عدلي كاسب، سميحة توفيق، حسن البارودي.

من أحب

عام 1966 شارك إيهاب نافع مع ماجدة في فيلم «من أحب» من إخراجها وشاركت في كتابة السيناريو والحوار مع صبري العسكري، بطولة أحمد مظهر، نعيمة وصفي.

القبلة الأخيرة

عام 1967 قدم إيهاب نافع مع الفنانة ماجدة فيلم «القبلة الأخيرة» من إخراج محمود ذوالفقار، تأليف محمد أبويوسف وإبراهيم الورداني، بطولة رشدي أباظة، عبدالمنعم إبراهيم، نجوى سالم.

النداهة

عام 1975 قدم إيهاب نافع مع ماجدة فيلم «النداهة» للمخرج حسين كمال، تأليف يوسف إدريس، سيناريو وحوار مصطفى كمال، بطولة شكري سرحان، شويكار، ميرفت أمين.