ضمن مشروع البطل الأوليمبي.. «الرياضة» تبحث عن الموهوبين في 12 لعبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنظيم لقاء مجمعا، غدا الخميس، للمشاركين في أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، لتصعيد عدد منهم إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي.

وانطلقت اليوم الأربعاء، عبر الإدارة العامة للموهبة، والمنفذة لـ المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي، الاختبارات البدنية والقياسات الفسيولوجية، بمركز شباب الجزيرة، لأبناء محافظة القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في كل محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيا في الألعاب التي يستهدفها المشروع، وهي: "ألعاب القوى، التايكوندو، الجودو، المصارعة، الكاراتيه، رفع الاثقال، الملاكمة، تنس الطاولة، الإسكواش، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم".

«البطل الأوليمبي» أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وانعقدت أمس الثلاثاء، اللجنة العلمية الاستشارية العليا بالوزارة برئاسة الدكتور كمال درويش، لبحث ومناقشة تطوير وتسويق لاعبي المشروع في كرة اليد، وكذلك مناقشة الرؤية الفنية لمشروع الموهوبين في كرة القدم المنضم حديثا للمشروع.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة كلف اللجنة بوضع دراسة متكاملة الجوانب حول آليات تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وإعداد تقييم عام للمشروع من حيث الوقوف على مستوى النشء والشباب المستفيدين منه، واختيار الأفضل منهم؛ تمهيدا لإدراجهم فى حاضنات للتأهيل كأبطال واعدين، جنباً إلى جنب مع الأبطال الرياضيين الذين فازوا بميداليات أوليمبية، ومن حققوا أرقاماً ونتائج متميزة في أولمبياد طوكيو، وكذلك تنفيذ برنامجا متكاملا لهم من الآن في إطار التأهيل والاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس عام 2024.

صبحي: إقامة حاضنات لتأهيل الموهوبين وتنفيذ معايشات خارجية لإكسابهم أجواء المنافسة

وأشار "صبحي"، إلى أن نتاج دراسة اللجنة العملية سترتكز على اختيار أفضل المواهب الرياضية وإقامة حاضنات لتأهيلهم وتحديد أماكن التدريب وتنفيذ معايشات خارجية، لاكتسابهم الأجواء العامة للمنافسة في كبري البطولات، لافتا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي سوف يقدم العديد من الموهوبين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطبيق برنامج الرعاية المتكاملة للأبطال الرياضيين، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وبعد اختيار المواهب الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، لما له من أثار إيجابية عديدة دعماً للأبطال الرياضيين فى مختلف اللعبات.

ولفت إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى إعداد بطل أوليمبي قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية، والتي تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف أشرف صبحي أن المشروع أصبح لديه عوائد مادية، من تسويق عدد من اللاعبين في لعبة كرة اليد "مشروع العمالقة والموهوبين"، الذين وصلتهم عروض انضمام حقيقية إلى أندية بقيمة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه، من مواليد 2006، ومواليد 2004، لافتا إلى وجود عناصر ضمن المنتخب القومي مواليد 2000 و2002، تم ضمهم من مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي.