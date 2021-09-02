القوى العاملة تشرح لطالبي الخدمة طرق الحصول على كعب العمل المميكن

تسعى وزارة القوى العاملة، لتسهيل الاجراءات أمام المواطنين وطالبي الخدمات من الجهات الحكومية، فيما يتعلق بأمور التشغيل او التعيينات الجديدة، ومن بين الإجراءات التي سهلت الوزارة إنهاء إجراءاتها استخراج كعب العمل، الذي يعتبر أحد الأوراق الرسمية الرئيسية والهامة التي يحتاجها كل راغبي العمل والمرشحين لشغل الوظائف، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

استخراج كعب العمل «المميكن»

وكانت وزارة القوى العاملة، أعلنت إمكانية استخراج كعب العمل «المميكن»، للراغبين في استخراجه، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في الوزارة المذكورة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصا على حماية جمهور المواطنين وموظفي القوى العاملة في كل المحافظات.

«الوطن» تستعرض في الخطوات التالية خطوات استخراج كعب العمل المميكن، وفقا لموقع وزارة القوى العاملة واشتراطاتها، كما يلي:

- يجب أن يدخل الراغب في شغل الوظيفة إلى موقع وزارة القوي العاملة الرسمي

www.manpower.gov.eg

- يختار طالب الخدمة خانة تسجيل راغبي العمل.

- امامه اختياران التسجيل لأول مرة، أو سبق ان سجلت، يختار أيهما حسب حالته.

- تدوين البيانات المطلوب بدقة.

- اختيار خانة العمل بالداخل أو خانة العمل بالخارج.

- عليه أن يملأ استمارة استلام كعب العمل؛ إذ سيكون ذلك من مكتب العمل التابع له طالب الخدم .

محمد سعفان: كعب العمل أحد المستندات الرسمية اللازمة في إجراءات التحاق الشباب بالعمل

من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن كعب العمل أحد الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة في إجراءات التحاق الشباب والتعيين بالعمل، ويعتبر أحد الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة في إجراءات التحاق الشباب والتعيين بالعمل بأي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة القوى العاملة قد وقعت برتوكولا في وقت سابق، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية للوزارة، وإتاحتها على بوابة مصر الرقمية.

ولفت «سعفان» إلى أن هذا البروتوكول استهدف تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين، وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.