مستشفى طنطا الجامعي يعلن الانتهاء من قوائم انتظار زراعة القوقعة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق زراعة القوقعة بالمستشفي التعليمى بالجامعة في الانتهاء من قوائم انتظار عمليات زرع القوقعة بنسبة 100% وذلك خلال شهر يوليو الماضى.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن مستشفيات طنطا الجامعية شاركت بشكل فعال في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب كلية الطب بطنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى استمرار عملية التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، موضحًا أنه تم إجراء 39 عملية زراعة قوقعة كان أخرهم 9 عمليات خلال شهر يوليو الماضى في مستشفى طنطا التعليمي العالمي.

وأشاد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي بجهود فريق زرع القوقعة وعلى رأسهم الدكتور محمد ناصر الشيخ، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة السابق، والدكتور أيمن محمد فؤاد الشيخ، منسق قوائم الانتظار، وجميع فريق العمل بزرع القوقعة، مشيدًا كذلك بجهود الدكتور مجدي عيسي الرئيس الحالي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بجامعة طنطا.

مضيفا أن مستشفى طنطا التعليمي العالمي يشهد بشكل دائم ‏أعمال تطوير للغرف وقطاع العنايات، وأخرها أعمال تطوير بطاقة استيعابية 76 سريرا بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه، ضمت 30 ‏غرفة فردية للمرضى و4 ‏قاعات للعناية المتوسطة ‏مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية ‏وربطها بمحطة مركزية لمراقبة المرضى، فضلا عن جناح طبى متميز.