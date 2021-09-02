تفاصيل مصرع مُسن وإصابة زوجته ونجله في حادث تصادم بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار على حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه بينما أصيب 4 أخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية دائرة المركز.

وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفي شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث وأمرت بالتحفظ على السيارات المتسببة في الحادث والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وندب المعمل الفني لبيان أسباب الحادث وملابساته.

بلاغ بوقوع حادث بشبين القناطر ووجود متوفي ومصابين

وكان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية دائرة المركز ووجود متوفى و مصابين.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين وتروسيكل بشبين القناطر

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وتروسيكل بطريق شبين القناطر مسطرد بناحية تل اليهودية، أسفر عن وفاة سائق التروسيكل «السيد ع. م. 66 سنة» بالمعاش لإصابته ببتر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم، كما أصيبت زوجته «انتصار ي. ع. 45 سنة» بجروح قطعية بالوجه واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأصيب نجل المتوفي «إبراهيم ا. ع. 14 سنة» طالب، بكسور بعظام الجمجمة والوجه والفك والفخذ الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة مستقل السيارة الميكروباص «أسامة أ. م. 45 سنة»، مدرس، بكدمات بالحوض والكاحل الأيمن والفقرات القطنية و«محمد ش. س. 45 سنة» مصاب بكدمات فى أنحاء متفرقة من الجسد، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير قائد السيارة الميكروباص بالطريق المشار إليه فوجئ بخروج مركبة التروسيكل من أحد الطرق الجانبية فلم يتمكن من التوقف واصطدم به واصطدمت السيارة الثانية بالسيارة الأولى من الخلف.