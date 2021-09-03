«ده النهر الأخضر».. هاني يونس ينشر صورا جديدة من العاصمة الإدارية

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا جديدة للعاصمة الإدارية تُظهر النهر الأخضر الذي يعتبر أطول محور أخضر في العالم، التوصيف المطلق على النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية.

مين اللى جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟

وعلق «يونس»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على هذه الصور، وقال: «مين اللى جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر.. تحيا مصر».

ما هو مشروع النهر الأخضر؟

يذكر أن مشروع النهر الأخضر يعتبر بديلا لمرور نهر النيل في العاصمة الإدارية، ويعتبر أطول محور أخضر في العالم، التوصيف المطلق على النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، وطولة 35 كيلو مترا، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية.

ومن المقرر أن تكون الحدائق مفتوحة للجمهور مجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل، والقاهرة الجديدة والقاهرة.