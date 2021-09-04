السيطرة على حريق منزل من 3 طوابق بسبب ماس كهربائي دون خسائر بشرية

قال مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلعت نيرانه في منزل سكني مكون من 3 طوابق في امتداد شارع الرحاب، إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجىء دون خسائر بشرية.

مسئول أمني بالغربية: إخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا

وأضاف المسؤول الأمني، أن المعاينة الأولية لموقع الحادث كشفت تلفا بأعمدة الإنارة بسبب الأحمال الزائدة التى تسببت في حدوث صعق كهربائي أشعل النيران في أحد شرفات الطابق الثاني بذات المنزل المذكور.

تفاصيل الحريق المروع بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هشام نواره، مأمور مركز زفتي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل سكني مكون من ثلاث طوابق دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية للقيام بدورها بموقع الحادث ومتابعة تطوراته.

جهود أمنية لفحص أسباب الحريق والتأكد من صيانة أعمدة الإنارة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة امتداد شارع الرحاب دائرة المركز، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة علي نيران الحريق بكافة طوابق المنزل عقب امتدادها وإخمادها دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.