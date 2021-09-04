حقيقة وفاة الملكة إليزابيث.. تفاصيل خطة الحكومة المُسربة «حول الجنازة»

طرحت العديد من التساؤلات مؤخرا، حول حقيقة وفاة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، في أعقاب ما سربته صحيفة بوليتيكو الأمريكية السياسية مؤخرا، عن الخطة السرية للحكومة البريطانية بشأن وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

«لم تتوف الملكة إليزابيث بالطبع» إلا أن حقيقة الأمر أن الدول المتقدمة تخطط لكل شيء فى المستقبل، بما في ذلك وفاة الملكة والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بجنازتها، وهو ما كشفت عنه الخطة السرية للحكومة البريطانية بشأن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي سربتها الصحيفة الأمريكية.

عملية جسر لندن

ونشر أليكس ويكهام، محرر London Playbook، خطة الحكومة فى هذا الشأن والتي تحمل اسم عملية «جسر لندن»، كاشفا عن ردود فعل رئيس الوزراء البريطاني المعدة «منذ وفاة الملكة حتى جنازتها بعد 10 أيام»، لافتا إلى أن الحكومة ستشير إلى وفاة الملكة داخليا باسم D-Day، وسيتم إنزال الأعلام في قصر وايت هول إلى نصف سارية.

وكشفت التسريبات أيضا عن نص محدد يجب على موظفي حكومة المملكة المتحدة استخدامه عند إخطار الموظفين الآخرين بنبأ وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

نص محدد للإبلاغ عن الوفاة

وبحسب الوثائق المسربة التي اطلعت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن هناك نصا محددا يجب على الأمناء الدائمين للإدارات استخدامه حرفيا عند نقل الخبر إلى وزرائهم، وذلك عبر اتصال هاتفي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية: أن النص الخاص بالإبلاغ عن وفاة ملكة بريطانيا، البالغة من العمر 95 عاما هو: لقد أبلغنا للتو بوفاة جلالة الملكة، كما أنه سيتم التشديد على الوزراء بأن السرية مطلوبة.

وأشارت إلى أن الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية سيتلقون بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني من سكرتير مجلس الوزراء، والتي تنص مسودتها على: زملائي الأعزاء، أكتب بحزن لإبلاغكم بوفاة جلالة الملكة.

سلسلة مكالمات للمسئولين

وذكرت صحيفة «بوليتيكو»: أن السكرتير الخاص لملكة بريطانيا هو الذي سيخطر رئيس الوزراء بشأن وفاتها، ويصف ما يعقب ذلك بأنه سلسلة مكالمات ستبلغ كل من سكرتير مجلس الوزراء وهو أعلى موظف مدني في بريطانيا، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.

عامة الناس سيعلمون عبر إخطار

وأضافت الصحيفة: أن عامة الناس سوف يعلمون بنبأ وفاة ملكة بريطانيا عبر إخطار رسمي سيصدر عن العائلة المالكة.

ووفقا لهذه الخطة، سيتم تغيير خلفية موقع العائلة المالكة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بعرض خلفية سوداء ونشر بيان قصير يؤكد وفاة الملكة، بينما ستعرض جميع المواقع الحكومية لافتة سوداء في أعلى صفحاتها، وسيتم حظر المحتوى غير العاجل على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية، حدادا على وفاة الملكة.

تشارلز يقدم أول بث للجمهور

وفي الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، بعد لقائه برئيس الوزراء، سيقدم الملك تشارلز أول بث له للجمهور في كاتدرائية القديس بولس، وفي الأيام التالية، سيتم نقل جثة الملكة إلى قصر باكنغهام إذا ماتت في أحد القصور الأخرى، وسيقوم الملك تشارلز بتولي زمام المملكة المتحدة، وسيتم عرض جسد الملكة أيضا لمدة 23 ساعة يوميا في قصر وستمنستر للجمهور، حيث ستتوفر أيضا تذاكر VIP.

وأخيرا، بعد 10 أيام من وفاة الملكة، سيشيع جثمانها في دير وستمنستر، وقد يُجبر العديد من البريطانيين على العمل في ذلك اليوم، حيث ورد أن الحكومة لا تخطط لإجبار أصحاب العمل على منح موظفيهم يوم عطلة.

قلق من الزحام وكثرة السياح

وكشفت الخطة المسربة أيضا عن قلق الحكومة من أن تصبح لندن مكتظة بالسياح حيث يدخل مئات الآلاف إلى العاصمة من جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم حدادا على الملكة إليزابيث الثانية، ويمكن أن تؤدي المشكلات الناتجة عن مثل هذا التدفق إلى أماكن إقامة محدودة للغاية، ووسائل نقل مزدحمة بشكل خطير، وتجاوز الخدمات الأخرى.