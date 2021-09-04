كل ما تريد معرفته عن «الصلاة النارية» لتفريج الكرب: فيها الخير والبركة

توجد صيغ كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأباحتها دار الإفتاء المصرية، منها ما يُعرف بـالصلاة التفريجية أو النارية، والصلاة العلوية؛ والصلاة الأسعدية، والصلاة المشيشية، وصلاة النور الذاتي، والصلوات القادرية، والصلاة الذاتية، والصلاة الأسبقية، والصلاة النورانية، والصلاة العظيمية، وصلاة الفاتح، والصلاة المنجية، والصلاة الكمالية.

ثواب الصلوات النبوية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في الفتوى التي حملت رقم 5436، ونُشرت على الموقع الرسمي لدار الإفتاء على شبكة الإنترنت: «إن تلك الصيغ انتشرت بين الذاكرين عباراتُها وكلماتُها، وكثرت في الأمة مجالسها وحلقاتُها، وظهرت في الصالحين بركاتها ونفحاتُها، وحدَّث علماء الأمة بما رأوه من المبشرات النبوية، لمن ألهمه الله هذه الصيغ المباركة في الصلوات النبوية، وتناقلوها جيلًا عن جيل؛ مستشهدين بها على عظم ثواب ذلك وقبوله».

نص الصلاة النارية

والصلاة التفريجية أو النارية على الرسول صلى الله عليه وسلم، يشتمل نصها على 29 كلمة، هي «اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًّا، على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتُقضَى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله».

وقال عنها مفتي الجمهورية: «فيها الفرج والخير والبركة والفتح الميمون، ونفحات الصلاة على الأمين المأمون، ما رآه الذاكرون، وسعد به المصَلُّون، وقرَّتْ به العيون».

طريقة الصلاة النارية

والصلاة التفريجية أو النارية، ليحدث منها المفعول ويتحقق الهدف منها في تفريح الهموم والكرب، لابد من تكرارها بنفس الصيغة 4444 مرة، كما أوضح ذلك الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو ورد على موقع دار الإفتاء، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون تكرار الصلاة التفريجية أو النارية في مجلس واحد ويمكن تقسيمها، ولكن الأفضل أن تقال على مرة واحدة، وهي صلاة جائزة يجوز أن تُتلى في جماعة أو إفرادًا بنية الفرج.