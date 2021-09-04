يستلزم العلاج مدى الحياة.. مرض «التصلب المتعدد» أصاب اليوتيوبر «ليلى»

عقب إعلان اليوتيوبر «ليلى» الشهيرة بـ«لولا فاني»، صاحبة الـ25 عامًا، إصابتها بمرض «M S» أو التصلب المتعدد، يبحث كثير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن المرض، الذي يعد أحد الأمراض الخطيرة التي تستلزم العلاج مدى الحياة، وهو مرض مناعي يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي، كما أن غلاف خلايا الأعصاب «المايلين» تتآكل ويحدث ضمور وتقطيع وتلف في الخلايا العصبية، وذلك حدوث صدمة نفسية، أو خلل آخر بسبب ضغوط الحياة، وكذلك نقص فيتامين D ونقص التعرض للشمس، في بعض الأحيان يكون السبب وراثيا، وفق حديث الدكتور أشرف سلامة رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة القاهرة.

أعراض الإصابة بمرض M S

وقال رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تختلف أعراض M S على حسب البؤرة المصابة في المخ، فقد تحدث الإصابة في العين، بسبب ضمور في الأعصاب البصرية، وقد تؤثر على المثانة أو الحركة أو الإحساس أو الاتزان، وذلك حسب مكان البؤرة المصابة».

خطورة مرض M S

وأوضح «سلامة» أن المرض في الغالب يصيب الشباب، وخاصة البنات بنسبة «نسبة 3: 2» للذكور، لافتًا إلى أن الشخص المصاب قد لا يتمكن من الحركة والمشي والاتزان، كما أن المرض يحدث إصابات متكررة تؤدى إلى حجز المريض في المستشفى وأحيانًا يخضع للعلاج مدى الحياة، ويضطر إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتناول جرعات عالية من الكورتيزون، مشيرا إلى أن العلاج يعمل على ضبط الخلل، على قدر المستطاع في الجهاز المناعي، ولم يتم التوصل إلى علاجي نهائي للمرض إلى الآن.

حقنة ثمنها 150 ألف جنيه

وأضاف أن الأدوية تختلف من مريض لآخر، وترتفع تكاليف العلاج فتتراوح بين 7 إلى 8 آلاف جنيه شهريا، وهناك أدوية تصل إلى 12 أو 15 ألف جنيه شهريا، وفي بعض الحالات هناك «حقن» يأخذها المريض لمدة 6 شهور ثمن الواحدة منها 150 ألف جنيه، مؤكدا أن جميع هذه الأدوية موجودة في وزارة الصحة ومتاحة للمرضى على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن هناك جمعيات أهلية لرعاية مصابي مرض M S، منها جمعية رعاية مرض التصلب المتعدد، وبدأت تظهر منها جمعيات في المحافظات وفي الوطن العربي.

ولفت رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة القاهرة، إلى الجامعة يوجد بها وحدة لعلاج مرض M S، وكانت تضم من 45 إلى 50 مصابًا من طلبة جامعة، لافتً إلى أن الضغوط النفسية تسبب هجمات مرض M S كل فترة على المريض، ويخضع على إثرها إلى برنامج علاجي على فترات.

الوجبات السريعة محرمة على مرضى M S

وأوضح أن من ضمن بين الأطعمة الممنوعة على مصابي مرض M S، الوجبات السريعة المحتوية على المواد الحافظة، والدهون المهدرجة.