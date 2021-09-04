نادية الجندي في جلسة تصوير بـ«هوت شورت».. ومتابعين: «نجمة الجماهير»

خضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير جريئة على شاطئ البحر، بعدسة المصور محمود رؤوف، حيث ظهرت النجمة بإطلالة باللون الأبيض مرتدية «هوت شورت»، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي مجموعة صور من جلسة التصوير عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معلقة: «صيف 2021»، ولاقت الصور إعجاب متابعيها حيث لم تظهر عليها ملامح تقدم السن، بينما تسأل بعض المتابعين عن سر رشاقتها وشبابها الدائم، وعلق أحد المتابعين: «نجمة الجماهير».

نادية الجندي: حرمت نفسي من الانجاب بسبب الفن

وتصدرت نادية الجندي «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد ظهورها في برنامج «السيرة» للإعلامية وفاء الكيلاني، حيث كشفت العديد والأسرار والتفاصيل في حياتها الشخصية والفنية.

وقالت نادية الجندي: إنها حرمت نفسها وزوجها المنتج السابق محمد مختار من الانجاب بسبب تعلقها الشديد بالفن الذي وصل حد الهوس، واكتفت بنجلها الوحيد «هشام» من زوجها الفنان الراحل عماد حمدي، مؤكدة عدم ندمها على ذلك إطلاقا: «لو رجع بي الزمان هختار برضه أكون نادية الجندي..دي حاجة جوايا مقدرش أغيرها».

«سكر زيادة» يعيد نادية الجندي للدراما بعد غياب 10 سنوات

وقدمت الفنانة نادية الجندي آخر أعمالها في عام 2020، حيث شاركت الفنانة نبيلة عبيد لأول مرة في تاريخهما مسلسل «سكر زيادة»، الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2020، وضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سميحة أيوب وهالة فاخر بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

كان مسلسل «سكر زيادة» بمثابة عودة لنادية الجندي بعد أكثر من 10 سنوات غياب عن الساحة الدرامية منذ آخر أعمالها «ملكة في المنفى» إنتاج عام 2010، وهو العمل الذي قدمت فيه قصة حياة الملكة الراحلة نازلي والدة الملك فاروق.