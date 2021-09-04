كاميرات بمقابر «المريج» بشبين القناطر لكشف واضعي أعمال السحر

عثر أهالي قرية «المريج»، التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، على المئات من أعمال الدجل والشعوذة المدفونة داخل مقابر القرية، منها أعمال سحر أسود، وأخرى مكتوب عليها برموز حمراء.

حملة مكبرة لتنظيف مقابر المريج من السحر الأسود

ونظم مجموعة من شباب القرية حملة مكبرة لتنظيف المقابر من أعمال السحر الأسود، والعمل على تطهيرها وقراءة القرآن.

وقال «محمد محمود»، أحد شباب القرية المشاركين في الحملة ، إنه أثناء تنظيف المقابر المشار إليها، عُثر على عدد كبير من الأعمال السفلية والطلاسم المنفذة على أشياء مختلفة، لأشخاص بالمرض والجنون وذهاب العقل حتى الموت، وكراهية الأهل، ووقف الحال عن الزواج، والتفرقة بين الزوجين.

جمع أعمال سحرية من مقابر المريج

وأكد «محمود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى جمع تلك الأعمال السحرية داخل أجولة، وتم التخلص منها وفك الطلاسم السحرية عليها، وجرى إبطال وفك الأسحار والأعمال السفلية التي عثر عليها، لرفع المُعاناة عن أصحابها.

وأوضح الشاب أنه جرى جمع أموال من أهالي القرية، لتركيب كاميرات مراقبة في محيط المقابر لضبط الأشخاص الذين يقومون بوضع الأعمال السحرية في المقابر، والتي تتسبب في أذى شباب وفتيات القرية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القرى التي قامت بتنفيذ مبادرات مماثلة بالقليوبية، مما شجع أهالي القرية على الفكرة وتنفيذها.

وأضاف أنهم استعانوا بمشايخ وأئمة المساجد بالقرية، الذين حضروا على الفور، كما بدأوا ينظفون محيط المقابر، ويجمعون الأعمال السحرية، حتى انتهوا من تنظيف جزء كبير منها، واتفقوا على استمرار حملة التنظيف لحين الانتهاء منها، ومنع هذه الممارسات التي تسيئ للمجتمع وتؤذي الأهالي.