دعاء لفك السحر والعمل.. مجرب وسريع

يبحث الكثيرون عن دعاء لفك السحر مجرب ويبطل السحر فورًا وسريعًا، حيث تشهد محركات البحث عمليات مكثفة دائمًا حول الأدعية المجربة لفك السحر، خاصة بين الزوجين، وكذلك هناك آيات قرآنية لفك السحر بين الزوجين، وتستعرض «الوطن»، عددا من الأدعية والأذكار ومنها دعاء الشعراوي لفك السحر، والآيات القرآنية لفك السحر، وذلك من خلال هذا التقرير.

دعاء مجرب لفك السحر

ومن الأدعية المجربة لفك السحر هو دعاء فك السحر للشيخ محمد متولي الشعراوي: «اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم: «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين».

ومن الأذكار التي يمكن ترديدها في صباح ومساء كل يوم والاستعانة بها في فك السحر فورًا وبسرعة: «من قال حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة».

دعاء يبطل السحر فورًا

كما يبحث البعض عن دعاء فك السحر والعمل فورًا، وهناك في أدعية ابطال السحر والعمل، العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها وقد توجه بها العديد من العلماء إلى الله سبحانه وتعالى لتكون دعاء فك السحر يبطل السحر فورًا، ومنها: «اللهم إنّا نعوذ بك من اسحارهم وعقدهم وربطهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد..الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد، اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم».

ويمكن ترديد دعاء فك العمل، كالأتي: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وَكَلماتِكَ التَّامَّةِ، مِن شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تَكْشِفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يُهْزَمُ جندُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ سُبحانَكَ وبحمدِكَ».

ويمكن الاستعانة بدعاء ابطال العمل فورًا: «اللهم أنت أكبر كبيراً، اللهم لك الحمد كثيراً، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلاً، اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب ..هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب.. اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عدداً».

أدعية وآيات قرآنية لفك السحر بين الزوجين

وهناك عدد من المتزوجين وأسرهم يبحثوا عن ادعية وآيات قرآنية لفك السحر بين الزوجين، وذلك بسبب حدوث مشكلات، يرجح البعض أسبابها لوجود سحر وهو الأمر الذي يستعين فيه البعض بب الآيات القرآنية لفك السحر والعمل بين الزوجين.

ومن الآيات القرآنيه لفك السحر بين الزوجين، مع التأكيد أن الإنسان لن يضره شيئًا إلا بإذن الله: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَـا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولـَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, وَمَا هُمْ بِضَـارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّـهِ, وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلـَاقٍ, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِـهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُـونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُـونَ (103)» سورة البقرة.

ومن الآيات القرآنية لفك السحر بين الزوجين: «وَأَوْحَيْنَـا إِلَى مُوسَـى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُـونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُـونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِيـنَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيـنَ (120) قَالُـوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيـنَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)» سورة الأعراف.