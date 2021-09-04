نشأت الديهي: السيسي يحمل مشروعا إصلاحيا ضخما لكل العرب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل يحمل مشروعا إصلاحيا ضخما ينطلق من مصر، سيطول جميع الدول العربية، موضحًا أن الرئيس السيسي يتحرك بوعي لإعادة العواصم العربية لما كانت عليه، فمصر مع الدولة الوطنية، ولا يستبعد أن يكون هناك تقارب في العلاقات المصرية السورية، متوقعًا أن يكون هناك لقاء مصريا سوريا في القريب ليسعدنا جميعًا، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

من ينتقد «السيسي» بعد لقائه بأمير قطر «صاحب عقل تافه»

وأعرب «الديهي»، عن دهشته من بعض أصحاب العقول التافهة والكائنات الرخوة التي لا تقوى على فهم كلمة دولة ورجل الدولة، لانتقادهم لقاء الرئيس السيسي بأمير قطر في بغداد، وتوجه نائب وزير الخارجية المصري للقاء نظيره التركي في أنقرة، ويسخرون من تراجع الإعلام المصري عن انتقاد قطر وتركيا، مؤكدًا أن هؤلاء لا يعلمون معني الدولة ولا رجل الدولة، موضحًا أن مصر ليست في معركة شخصية مع تركيا أو قطر، كما أن الدولة المصرية لا تكره قطر وتركيا لأسباب خاصة.

مصر أصبحت دولة لها وزن ثقيل

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، أن الإعلام المصري قد ينتقد قطر وتركيا عندما يوجد تعارض بين مصالح مصر وتركيا وأيضًا عندما يكون هناك هجومًا من إعلام قطر وتركيا على الدولة المصرية، ولكن طالما أن الدولة لا مصلحة لها في هذا الاتجاه فالإعلام ليس منفصل عن الدولة، موضحًا أن بوصلة الإعلام بوصلة الدولة التي تسير فقط وفقًا لمصالحها ومصالح المواطن المصري، موضحًا أن تحركات مصر الواعية في جميع الاتجاهات يؤكد أن مصر أصبحت دولة لها وزن ثقيل.