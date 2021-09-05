مع اقتراب إطلاقه.. تعرّف على موعد طرح أيفون 13 في الأسواق

كشف دان آيفز، المختص في شئون الهواتف المحمولة، عن موعد طرح أيفون 13 في الأسواق، لافتًا إلى أنه من المقرر إتاحته يوم 24 سبتمبر 2021.

وأضاف «آيفز» عبر موقع PhoneArena، أنه كان من المتوقع تحديد 14 سبتمبر الجاري موعدًا لطرح أيفون 13 في الأسواق، ولكن سيكون الإصدار الجديد متاحًا في 24 من ذات الشهر.

وأشار إلى أن موعد طرح أيفون 13 في الأسواق في هذا التاريخ مدعوم بحقيقة أن شركة أبل Apple تعقد عادةً حدث إعلان iPhone كل عام في سبتمبر، مع بدء شحن سلسلة iPhone المُعلن عنها عادةً بعد نحو 10 أيام بعد ذلك.

أبل تطلق هواتفها كل عام في سبتمبر

وأوضح أن الاستثناء الوحيد في موعد طرح أبل لهواتفها كان العام الماضي، بسبب التحديات غير المتوقعة التي جلبتها كورونا للتصنيع والشحن، من بين العمليات الرئيسية الأخرى التي تحتاج الشركات إلى خوضها من أجل إصدار منتج.

ولكن لا توجد حاليًا مؤشرات على أن موعد طرح أيفون 13 الجديد سيتأخر هذا العام.

وفي 17 أغسطس، توقع دانيال آيفز، أن iPhone 13 سيطلق في الأسبوع الثالث من سبتمبر، على أن يكون 14 سبتمبر الجاري يوم الإعلان عن الإصدار، لافتًا إلى بدء الطلبات المسبقة في نفس اليوم، لحجز الهاتف.

ومن المرجح أن تطلق أبل الهاتف الجديد في حدث منتظر من قِبل العديد من الأشخاص في يوم 14 سبتمبر الجاري، iPhone 13.

سعر iPhone 13

بحسب «آيفز» يبلغ سعر جهاز iPhone 13 نحو 799 دولارًا.