صوامع القنطرة شرق.. مشروع استراتيجي يستوعب 60 ألف طن قمح

تعتبر صوامع القنطرة شرق من المشروعات الاستراتيجية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية في الفترة الأخيرة، والتي تسعى للحفاظ على مخزون مصر من القمح، ضمن مشروعات الصوامع التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها خلال السنوات الماضية.

صوامع القنطرة شرق تتلقى القمح منذ عامين

وتستعرض «الوطن» عددا من المعلومات الخاصة بهذا المشروع:

1- تستوعب الصوامع 60 ألف طن قمح، موزعة على 12 خلية للتخزين بسعة خمسة آلاف طن لكل واحدة.

2- نفذت شركة المقاولون العرب المشروع ضمن أعمال المرحلة الأولى، والتي تضم 25 صومعة لتخزين الحبوب من المنحة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

3- انتهت الشركة من تنفيذ المشروع بالكامل، وبدأت الصوامع في تلقي المخزون منذ عامين.

4- تعمل الصوامع بنظام أوتوماتيكي يساعد الفنيين والمهندسين في تخزين وصرف القمح بسهولة.

5- تستوعب الصوامع القمح من محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

6- تساعد الصوامع في حفظ القمح على مدار العام بعد استلامه من المزارعين.

7- تعمل الصوامع الحقلية بإمكانات كبيرة من أنظمة مراقبة المخزون المتداول ونظام تشغيل للصومعة.

8- يعمل في الصوامع مهندسون وفنيون متخصصون في تخزين وإدارة الصوامع، بعد خضوعهم لتدريبات على أحدث النظم.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشهر الماضي، مدينة القنطرة شرق وزار مشروع الصوامع في مدينة أبوصوير، يرافقه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وقال «المصيلحي»، خلال زيارته، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، وذلك بتوجيه رئاسي ما ساهم في تقديم رغيف خبز جيد للمواطنين.

وأقيم مشروع صوامع أبوصوير على مساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة، ما يوازي أكثر من 20 ألف متر مسطح، ويشمل 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن، ومن المفترض أن يتم زيادتها إلى 9 خلايا.