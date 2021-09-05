استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، جهود الدولة في مشروعات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الريفية الجارية حاليًا وعلى رأسها «حياة كريمة»، خلال لقائها د. جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزباكستان.

وبحثت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي الـ 46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بأوزبكستان، ملفات التعاون بين الدولتين خاصة ما يتعلق بالاستثمارات العامة وضبط معدلات الأداء الاقتصادي.

نائب رئيس الوزراء الأوزباكستاني يشيد بجهود مصر في توفير الطاقة

نائب رئيس الوزراء الأوزباكستاني أشاد من ناحيته، بتجربة مصر الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والمشروعات التنموية الكبرى، وقدرة مصر على تحقيق مؤشرات إيجابية سواء في معدلات النمو أو التضخم وكذلك قدرتها على توفير الكهرباء ومشروعات الطاقة والبنية التحتية.

كما أشاد كوتشكاروف بمشروع حياة كريمة وعبر عن اهتمام أوزباكستان بالتعاون مع مصر في مجال التنمية الريفية بصفة عامة، واستعرض تجربة أوزباكستان في العديد من الملفات وخاصة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفقر.

اتفاق مصري- أوزباكستاني على تعزيز التعاون الاقتصادي

بنهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل نقاط اتصال بين الجانبين لبحث مجالات التعاون المشتركة كما تم تقديم مقترحات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يشار إلى أن مصر نجحت في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام المقبل وذلك لأول مرة منذ 30 عام، كما تستضيف مصر الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في القاهرة في ديسمبر المقبل، فضلًا عن تولي مصر رئاسة المجلس لمدة عام.