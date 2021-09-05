انقلاب غينيا.. اعتقال الرئيس ألفا كوندي (صور وفيديو)

انتشر على نطاق واسع، عبر وسائل إعلام في غينيا كوناكري ومواقع تواصل اجتماعي، لقطات مصورة للحظة اعتقال الرئيس الغيني ألفا كوندي إثر انقلاب عسكري وقع اليوم، أعلن عقبه قائد الانقلاب تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) ذكرت أن عسكريون يتبعون وحدة النخبة بالجيش الغيني اعتقلت الرئيس ألفا كوندي وقررت حل جميع مؤسسات الدولة.

ويظهر الرئيس الغيني بينما تحتجزه قوات النخبة بالجيش الغيني، بعد وقت وجيز من سماع دوي إطلاق نار شديد وسط العاصمة وقرب القصر الرئاسي في كوناكري.

وحدة النخبة في الجيش الغيني تنقلب على الرئيس ألفا كوندي

وذكرت وسائل إعلام غينية أن الانقلاب العسكري يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018.

وذكر الموقع أن منطقة القصر الرئاسي في العاصمة تعرضت لقصف منذ صباح اليوم. ويقود انقلاب غينيا مامادي دومبوي وهو قائد وحدة النخبة والعمليات الخاصة، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وكانت نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب.

توتر سياسي يسبق الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي

وكانت احتجاجات خرجت قبل نهاية العام الماضي عندما فاز ألفا كوندي، البالغ من العمر 83 عاما، بولاية رئاسية جديدة، وسط تشكيك من المحتجين في صحة تلك الانتخابات ونزاهتها.

وتحقق غينيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك توترات بسبب استفادة قلة من ذلك النمو، بحسب تقرير لوكالة أنباء «ريترز».

وأعلن قادة الانقلاب اعتقال الرئيس ألفا كوندي وحل جميع مؤسسات الدولة، فيما ذكر شهود عيان أنهم رأوا انتشارا للجيش الغيني في العاصمة كوناكري وسط إطلاق كثيف للنار.