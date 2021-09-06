بعد قليل.. الحكم في استئناف النيابة على براءة «سيدة المحكمة»

تصدر اليوم الاثنين، محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، حكمها في استئناف النيابة العامة على براءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة»؛ لاتهامها بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة.

المحكمة قضت ببراءة «سيدة المحكمة» وأمرت بحبسها في تهمة أخرى

وفي وقت سابق كانت المحكمة قد أصدرت حكمها حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول والذي يتضمن إهانة الضابط ومن التهمة الثانية وهي تعديها عليه بالقوة والعنف، كما أمرت هيئة المحكمة بحبسها شهرًا عن التهمة الثالثة والأخيرة وهي التصوير بدون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ في الوقت الذي يكون فيه الحكم نهائيًا.

النائب العام أحال المتهمة إلى المحاكمة الجنائية

وعقب واقعة التعدي التي أثارت جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمر النائب العام حينها بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، بتهمة تعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، واقترن مع تهمة التعدي الضرب الذي نتج عنه جروح بجسد الضابط المجني عليه، كما تم اتهامها بإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

المتهمة كانت تقوم بتصوير الموظفين داخل المحكمة

يذكر أنّ التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، قد أفادت بأنّ المتهمة تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، إذ جاء الاعتداء على قائد الحرس بعدما قام بتنبيهها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية؛ اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توقفها عن تصوير بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه القانون.

وكشفت التحقيقات أيضًا أنّه عندما قام قائد الحرس بالتحفظ على الهاتف المحمول للسيدة لوقف التصوير تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، الأمر الذي دفعه إلى التحفظ عليها وقام بتحرير مذكرة بواقعة الاعتداء لإثبات ما تعرّض له.