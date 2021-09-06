الحكومة تلزم المواطنين بدفع فواتير 24 خدمة أبرزها الغاز والكهرباء بكروت الـATM بشروط

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من بعد غد الأربعاء في تفعيل «الدفع غير النقدي» لعدد من الخدمات الحكومية، وذلك بعد انتهاء مدة فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن «أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، والتي حددت فترة انتهاء «المُهلة» لتنتهي في يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، وذلك ما لم تُصدر الحكومة قراراً بمد «المُهلة» لفترة أخرى، وفقا لما ذكره مصدر حكومي.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّه بمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية؛ فإن هناك أكثر من 24 خدمة وبند سيتمّ الإلزام بالتعامل غير النقدي معها، عبر إضافة القيمة للحساب المصرفي للمستفيد، سواء كان دفع باستخدام «الموبايل»، أو بواسطة بطاقات الـ«ATM»، أو أوامر الإيداع والتحويل والخصم، أو أي وسيلة يُقرها البنك المركزي.

أبرزالخدمات التي ستبدأ الحكومة تحصيل خدماتها بصورة غير نقدية خلال ساعات

وعدد المصدر الحكومي أبرز الخدمات التي سيتمّ الالتزام بسداد قيمتها بشكل غير نقدي، اعتباراً من يوم الأربعاء، والتي تضم كلاً من:

مقابل استهلاك الكهرباء «فواتير الكهرباء»

يُمكن دفعها «كاش» حتى قيمة 5 آلاف جنيه شهرياً، وما أكثر من ذلك يجب سداده بشكل غير نقدي.

مقابل استهلاك مياه الشرب «فواتير المياه»

يستطيع المستفيد من الخدمة سدادها بشكل نقدي حتى قيمة 5 آلاف جنيه شهرياً، وما أكثر من ذلك يُسدد عبر وسائل الدفع غير النقدي.

مقابل استهلاك الغاز الطبيعي «فواتير الغاز»

يُمكن سدادها «كاش» حتى قيمة 3 آلاف جنيه شهرياً، وأكثر من ذلك يجب سداده بـ«دفع غير نقدي».

الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات

تُسدد بشكل غير نقدي إذا تجاوزت قيمتها 500 جنيه.

مصروفات الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة

يجوز سدادها بشكل نقدي إذا لم تتجاوز قيمتها 500 جنيه، وأكثر من ذلك تُسدد بشكل «غير نقدي».

مقابل خدمات الاتصالات «التليفون والمحمول والانترنت»

يجوز سدادها نقدياً حتى قيمة ألف جنيه شهرياً، وأكثر من ذلك تُدفع بشكل غير نقدي.

مقابل استهلاك الوقود

يتمّ دفعها بشكل غير نقدي اعتباراً من قيمة ألف جنيه.

النقل الجوي والبحري

يتمّ دفع قيمة الخدمة بشكل غير نقدي إذا تجاوزت قيمتها 10 آلاف جنيه.

اشتراكات مترو الأنفاق

يجوز دفعها بشكل نقدي حتى 500 جنيه، وأكثر من ذلك تُدفع بشكل غير نقدي.

خدمات النقل البري للركاب بتكنولوجيا المعلومات

يتم دفعه بشكل غير نقدي اعتباراً من قيمة 500 جنيه.

تبرعات الجمعيات والمؤسسات العمل الأهلي

يتم دفعها بشكل غير نقدي اعتباراً من قيمة 10 آلاف جنيه.

ثمن بيع الأراضي أو مركبات النقل السريع

تُدفع بصورة غير نقدية اعتباراً من قيمة 10 آلاف جنيه.

إيجار الأراضي والعقارات والمركبات

تُدفع اعتباراً من قيمة 5 آلاف جنيه بصورة غير نقدية.