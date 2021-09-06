«الزراعة» بعد ظهور جنون البقر في البرازيل: لم نستورد منها منذ 6 أشهر

أعلنت البرازيل مؤخراً تعليق صادراتها من لحوم الأبقار إلى دولة الصين بعدما تمّ اكتشاف حالتي إصابة بمرض التهاب الدماغ الإسفنجي البقري المعروف بجنون البقر، وأخطرت البرازيل منظمة الصحة العالمية بالحالتين، وتعد البرازيل أكبر دول العالم تصديراً للحوم الحية والمجمدة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «إنَّ مصر لم تصلها أي من شحنات اللحوم البرازيلية منذ أكثر من 6 أشهر مضت، ولا توجد أي شحنات في الطريق إلى مصر، أو متعاقد عليها من قبل مستوردي اللحوم».

«عبدالحكيم»: أرسلنا للبرازيل نستوضح أسباب ظهور جنون البقر لديهم

وأضاف «عبدالحكيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه تمّ إرسال إخطار رسمي إلى البرازيل لأستيضاح ما تناولته التقارير الأعلامية العالمية عن ظهور مرض جنون البقر فيها، خاصة أنَّ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لم تنشر أي تقارير عبر موقعها الرسمي أو اتخذت أي إجراءات بذلك، موضحاً أنَّ الهدف من ذلك هو معرفة الملابسات عن أسباب ظهور المرض واتخاذ الأجراءات والحيطة.

مسؤول بالزراعة: مرض جنون البقر لم يظهر في مصر مطلقا

وأوضح أن مرض جنون الأبقار لم يظهر في مصر مطلقاً ولم يتمّ رصده في أي شحنة قادمة في اللحوم الحية أو المجمدة من دولة البرازيل، مؤكّداً أنَّ اللحوم المستوردة تخضع لاشتراطات بيطرية صارمة للغاية واللجان البيطرية تقوم بدورها بالإشراف على عمليات استيراد اللحوم والحيوانات الحية من قبل تصديرها إلى مصر، كما أنَّه يتمّ تلقي طلبات الشركات المستوردة، والتيسير عليها، وتشديد إجراءات الحجر البيطري وتفعيل دوره.

الصين تستحوذ على إنتاج البرازيل من اللحوم

وتابع أنَّ مرض جنون البقر والمعروف بالتليف الدماغي ينقسم إلى نوعين الأول منه وهو «تيبكال» وهو المرض الذي يمكن أن ينتقل الى الانسان والثاني واكتيبكال، وهو غير معد.

وأوضح أن أسباب إحجام المصريين عن استيراد اللحوم من البرازيل يعود إلى ارتفاع اسعارها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بعدما اتجهت دولة الصين لتلبية احتياجاتها من اللحوم منج البرازيل بعدما قضت على الخنازير على أرضها، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة في إنتاج اللحوم الصينية تمّ تعويضها من البرازيل.

وتستورد مصر اللحوم من العديد من أكثر من نشأ من بينها الهند والسودان وإثيوبيا وأوروجوي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وأستراليا ونيوزيلندا وبارجواي.

مصر تحقق اكتفاءا ذاتيا من اللحوم الحمراء بنسبة بلغت 57%

وحققت مصر طبقاً لتصريحات رسمية نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء خلال العام الماضي بلغت 57%، متوقعًا أنَّ ترتفع النسبة إلى 52% فقط»، معللاً ذلك بإطلاق وزارة الزراعة مشروع البتلو منذ 7 أعوام والتحسين الوراثي للماشية المصرية، الأمر الذي أسهم في خفض استيراد اللحوم من 520 ألف رأس ماشية إلى 206 فقط.