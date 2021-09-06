تفاصيل الإفراج عن الساعدي معمر القذافي ومغادرته ليبيا

تصدر الساعدي معمر القذافي نجل رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي وسائل الإعلام العالمية واهتمامات الشارعين الليبي والعربي مع تنفيذ القرار بالإفراج عنه والذي كان قد صدر منذ عامين، بحسب ما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في وقت تحدث بعض أقارب الساعدي عن وصوله إلى تركيا ليستقر هناك، ويتحدث شقيقه سيف الإسلام عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في ليبيا.

جميع التهم أسقطت عن الساعدي معمر القذافي قبل عامين

وكان الساعدي معمر القذافي، يواجه عديدا من التهم التي وجهت إليه عقب إسقاط حكم والده، وقبض عليه وأودع في سجن الهضبة بالعاصمة طرابلس، وأسقطت عنه جميع التهم قبل نحو عامين إلا أن قرار الإفراج عنه لم ينفذ إلا أمس.

وعن تفاصيل الإفراج عن الساعدي معمر القذافي، ذكرت حكومة الوحدة الوطنية في بيان رسمي أن قرار الإفراج تم بالتعاون بين مكتب النائب العام الليبي وجهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم تسليمه لعائلته وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ولعل الإفراج يأتي بعد ظهور شقيقه سيف الإسلام القذافي مؤخرا والحديث لوسيلة إعلام أمريكية عن رغبته في الترشح لأقرب انتخابات رئاسية في ليبيا.

الإفراج عن الساعدي القذافي والمصالحة الليبية.. توضيح من حكومة ليبيا

وألمح بيان حكومة الوحدة الوطنية إلى أن توقيت تنفيذ قرار الإفراج عن الساعدي القذافي الليبي، أتى في إطار التزام من الحكومة بالعمل على الإفراج عن جميع المساجين الذين تقتضي أوضاعهم القانونية ذلك دون استثناء، كما أعربت عن أملها أن تصب هذه الجهود في مسار المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على أساس القانون.

مصادر ليبية: الساعدي القذافي وصل إلى تركيا

أما عن الجهة التي ذهب إليها الساعدي القذافي، فقد ظهر أحد أبناء عائلة القذافي في تصريحات لتليفزيون ليبي، قال فيها إن الساعدي سيتوجه إلى تركيا، في وقت أكدت مصادر ليبية عدة لـ«الوطن» أن الساعدي وصل إلى تركيا بالفعل.

ولا ينسى كثير من الليبيين أن الساعدي معمر القذافي كان الوحيد بين أبناء عائلة القذافي الذي انشغل بكرة القدم، فقد كان مشجعا متعصبا لنادي أهلي طرابلس، ومن بين التهم التي لاحقته إطلاق النار على جمهور نادي اتحاد العاصمة الليبي وهو الغريم التقليدي لأهلي طرابلس.