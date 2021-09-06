«لو مأجر شقة وعاوز تهد حيطة».. اعرف حقك بأمر القانون

حدد القانون المصرى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر إجراء بعض التعديلات في العين المؤجرة، مثل إزالة حوائط لزيادة مساحة غرفة معينة بالوحدة السكنية أو إعادة رسم ديكور الوحدة بالمخالفة للمخطط الأساسي لشكل العقار، كما نظم إجراءات فسخ العقد بين المؤجر والمستأجر، مع إلزام الأخير بالتعويض قبل انتهاء مدة العقد.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حقوق كل من المؤجر والمستأجر في العين المؤجرة:

حالات يجوز للمستأجر تغيير شكل الوحدة السكنية

ينظم القانون إمكانية قيام المستأجر بالتغيير في شكل الوحدة السكنية المؤجرة، شريطة أن يجرى ذلك بموافقة المالك الأصلي للعقار.

حالات رفض طلب المستأجر تغيير شكل الوحدة

وللمالك الأصلي أو المؤجر الحق في رفض طلب المستأجر بالتغيير في شكل العين المؤجرة، وذلك لعدم الاتفاق منذ كتابة العقد على إجراء التغيير أو تعريض السلامة الإنشائية للعقار للخطر، ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب إزالة التغيير، وإلزام المستأجر بإعادة شكل العين إلى طبيعته الأولى.

فسخ العقد بين المؤجر والمستأجر

يجوز فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤجر والمستأجر حال رفض وتعنت الأخير فى إعادة الوحدة السكنية إلى شكلها الأساسي، ويحق للمؤجر فسخ عقد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، إذا حدث ضرر بالمبنى أو بالوحدة السكنية.

تعويض المستأجر للمالك

يحق للمؤجر إلزام المستأجر بدفع تعويض عما بدر منه من تخريب في العين المؤجرة، ويلتزم المستأجر بدفع قيمة التعويض مع إخلاء العين أو الاستمرار فيها وذلك بعد موافقة المالك .

وطالب مجلس النواب فى الفصل التشريعي الأول من وزارة العدل حصر جميع المحلات والوحدات السكنية المؤجرة بقانون الإيجار القديم، وذلك لتحديد حجم المستأجرين الحقيقيين المستفيدين من القانون الحالي.

ومن المتوقع تقدم بعض النواب بمقترحات مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل.