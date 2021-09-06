سعر ومواصفات هاتف realme C25s.. يتيح إجراء مكالمات لـ43 ساعة متواصلة

أطلقت realme، هاتفها الجديد realme C25s في مصر، الذي يتميز بتجربة ألعاب استثنائية بفضل معالج البيانات القوي المزود به الجهاز من طراز Helio G85 12nm octa-core 2.0GHz ثماني النواة، وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر ومواصفات هاتف realme C25s.

سعر ومواصفات هاتف realme C25s

- مزود بكاميرا ثلاثية 48 ميجا بكسل تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وخاصية التصوير الليلي Super Nightscape.

- يعتمد هاتف الألعاب الجديد على بطارية فائقة القوة والأداء بسعة 6000 ميللي أمبير، وشاشة قياس 6.5 بوصة، لعرض فائق الوضوح بتقنية HD+ mini-drop.

- تصميم شبابي عصري، حيث تم تزويد هاتف realme C25s بمعالج بيانات قوي من طراز Helio G85، وهو معالج بيانات مخصص للألعاب يقدم للجيل الجديد تجربة ألعاب وترفيه استثنائية أكثر من أي وقت مضي.

معالج بيانات قوي لممارسة الألعاب

- مزود بمعالج بيانات قوي من طراز Helio G85، ويقدم تجربة سلسة ومتميزة للشباب المحب للألعاب.

- تصميم معالج البيانات ثماني النواة طبقًا لتقنية معالجات الـ12 نانو متر، بسرعة تصل إلى 2.0 جيجا هرتز، كما يتألف المعالج من وحدتي تشغيل مركزيتين عاليتي الأداء من طراز Arm Cortex-A75 بسرعة تصل حتى 2.0 جيجا هرتز، و6 معالجات من طراز Cortex-A55 بسرعة 1.8 جيجا هرتز.

بطارية 6000 ميللي

- بطارية 6000 ميللي أمبير وشاحن سريع 18 واط لاستخدام يومي متواصل بدون توقف

- يستمر في العمل أثناء إجراء المكالمات لمدة 43.17 ساعة متواصلة، أو لعب 9.78 جولة من لعبة موبايل «ليجيند بانج بانج» MLBB دون انقطاع.

- مشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube لمدة 25 ساعة متواصلة أو الاستماع للملفات الموسيقية على Spotify لمدة 115 ساعة دون توقف.

- كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، لصور أكثر وضوحًا بتفاصيل مذهلة ونابضة بالحياة.

- شاشة بقياس 6.5 بوصة فائقة الدقة من طرازHD+ mini-drop ومستشعر بصمة الإصبع عالي السرعة لفتح الهاتف وواجهة مستخدم realme 2.0 تعمل بنظام التشغيل Android 11.

- يأتي هاتف realme C25s باللونين الأزرق المائي والفضي المائي.

- سعره يصل إلى 3000 جنيه فقط.