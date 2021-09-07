التخطيط: مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

علقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على فوز مصر بتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ونشرت السعيد صورة لها عبر حسابها على موقع الصور «انستجرام» وعلقت «حصلت مصر على تنظيم الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، العام المقبل، تأكيدًا على دور مصر الريادي في العالم الإسلامي».

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، قد التقت أمس بالسيد أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والشؤون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وخلال اللقاء الذي بحثت فيه فرص التعاون بين البلدين، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التقدم الملحوظ للعلاقات بين مصر وأوزباكستان خلال السنوات الماضية، خاصة خلال زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018.

وأعربت السعيد عن امتنانها لزيارة جمهورية أوزباكستان للمرة الأولى، وإتاحة الفرصة لمناقشة الفرص المحتملة للتعاون بين البلدين، والتي تأتي في خضم تحديات غير مسبوقة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مع انتشار جائحة فيروس كورونا وأثار هذه الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة حيث أدت إلى انخفاض كبير في حجم التجارة الخارجية وانخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية، ما يبرز الحاجة إلى استجابات سياسية عاجلة ومبتكرة.

وتحدثت السعيد، خلال اللقاء، عن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، وإنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان.