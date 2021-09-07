للموظفين.. إجازتان رسميتان في شهر أكتوبر

بدأ رواد المواقع الإلكترونية البحث في مؤشر جوجل بشكل يزداد تدريجيا عن إجازات شهر أكتوبر المقبل، بعد مرور أسبوع كامل من شهر سبتمبر الجاري، لاسيما من موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن الإجازات الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل الإجازات الأسبوعية، وهي بواقع 8 أيام شهريا في أغلب الشهور، وذلك لحصولهم على يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وفي شهر أكتوبر المقبل 2021 سيكون عدد أيام الإجازات الأسبوعية خلال هذا الشهر الجمعة والسبت 10 أيام، حيث يبدأ الشهر بيوم الجمعة «1/10/2021» وينتهي بيوم السبت 30/10/2021.

7 و21 أكتوبر إجازات رسمية بأجر بسبب ذكرى حرب أكتوبر والمولد النبوي الشريف

وسيشهد شهر أكتوبر المقبل مناسبتين إحداهما وطنية وهي ذكرى انتصارات القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 والأخرى دينية وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، ووفقا لقانون الخدمة المدنية، فيحصل الموظف خلالهما على إجازة رسمية بأجر كامل، لكن بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، تنفيذا لأحكام مواد القانون.

الإجازات بسبب مناسبات تكون بأجر كامل للموظفين

ومن المقرر أن يحصل موظفو الحكومة على يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر كإجازة رسمية بدلا من يوم الأربعاء 6 أكتوبر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء الذي سبق وأن أصدر قرارا بترحيل الإجازات التي تصادف يوما داخل الأسبوع إلى يوم الخميس في نفس الأسبوع، وسيحصل الموظفون على إجازة رسمية بأجر كامل يوم 18 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الهجري 1443، ومن المقرر ترحيله إلى يوم الخميس 21 أكتوبر، بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وبحصول الموظفين على يوم 21 أكتوبر إجازة رسمية بأجر كامل، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تكون الإجازات الرسمية بسبب مناسبات دينية أو وطنية انتهت في عام 2021.